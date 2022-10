الهند.. متطرفون يعتدون على مسجد “قطب شاهي” التاريخي ويقيمون صلاة هندوسية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو، وثقت اعتداء مجموعة من المتطرفين في الهند على مسجد “قطب شاهي” التاريخي، الأحد، بالقرب من مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

وتُظهر المقاطع المصورة، مجموعة من المتطرفين وهم يحطمون جزءاً من السياج المحيط بالمسجد قبل اقتحامه ووضع “وثن” في محيطه قبل إقامة صلاة هندوسية، بحسب صحيفة سياست الهندية.

Tension prevailed at #QutbShahiMosque near #MalkamCheruvu area under #Raidurgam police station limits after unidentified #trespassers had allegedly damaged the boundary and forcibly installed an idol. https://t.co/u2XZcvCqIa #Hyderabad pic.twitter.com/Lz3tagBBt3 — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) October 16, 2022

وأظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة، تواجد الشرطة في محيط المسجد وسط مجموعة من المسلمين.

وندد ناشطون ومدونون عبر حساباتهم بالحادث، واتهموا الشرطة بالتواطؤ مع المهاجمين لمسجد قطب شاهي، والذي يعد أحد المعالم الإسلامية التاريخية في الهند.

ووصف أشوك سوين الباحث الأكاديمي ما حدث بأنه “إعادة لحادثة مسجد بابري”، في إشارة إلى مسجد بابري التاريخي الذي هدمه عدد من المتطرفين في تسعينيات القرن الماضي.

Babri repeats in the South India! In Hyderabad, a Hindu right wing crowd forcibly entered Qutub Shahi mosque area and has installed an idol. pic.twitter.com/hoaK1B7kir — Ashok Swain (@ashoswai) October 16, 2022

وهاجمت الناشطة جوي رية آفرين الشرطة، عبر حسابها على تويتر، قائلة “بالنظر إلى كلماتهم ولغة جسدهم ووضعهم المرتبك، يمكن أن نستنتج أن الشرطة تمتثل لعصابة الإرهاب، وكانت على دراية بما كان ينوي هؤلاء الغوغاء فعله من البداية”.

The body language, the confused status and their words- police is in compliance with terrorist mobs. Police knew what the mob is upto. https://t.co/AxXLzgRTa1 — Juveriya Afreen جویریہ آفرینಜುವೇರಿಯ (@HussainiJaweria) October 16, 2022

Hindu mob barged into Qutb Shahi Mosque near Malkam Cheruvu area under Raidurgam police station in shaikpet, Telangana damaged the boundary and forcibly installed an idol structure (Mandir) and performed puja right in presence of police. pic.twitter.com/OK3Sfh4iq3 — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) October 16, 2022

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.