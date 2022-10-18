سياسة|الهند

الهند.. متطرفون يعتدون على مسجد “قطب شاهي” التاريخي ويقيمون صلاة هندوسية (فيديو)

مجموعة من المتطرفين في الهند اعتدوا على مسجد "قطب شاهي" التاريخي (مواقع التواصل)
18/10/2022

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو، وثقت اعتداء مجموعة من المتطرفين في الهند على مسجد “قطب شاهي” التاريخي، الأحد، بالقرب من مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

وتُظهر المقاطع المصورة، مجموعة من المتطرفين وهم يحطمون جزءاً من السياج المحيط بالمسجد قبل اقتحامه ووضع “وثن” في محيطه قبل إقامة صلاة هندوسية، بحسب صحيفة سياست الهندية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة، تواجد الشرطة في محيط المسجد وسط مجموعة من المسلمين.

وندد ناشطون ومدونون عبر حساباتهم بالحادث، واتهموا الشرطة بالتواطؤ مع المهاجمين لمسجد قطب شاهي، والذي يعد أحد المعالم الإسلامية التاريخية في الهند.

ووصف أشوك سوين الباحث الأكاديمي ما حدث بأنه “إعادة لحادثة مسجد بابري”، في إشارة إلى مسجد بابري التاريخي الذي هدمه عدد من المتطرفين في تسعينيات القرن الماضي.

وهاجمت الناشطة جوي رية آفرين الشرطة، عبر حسابها على تويتر، قائلة “بالنظر إلى كلماتهم ولغة جسدهم ووضعهم المرتبك، يمكن أن نستنتج أن الشرطة تمتثل لعصابة الإرهاب، وكانت على دراية بما كان ينوي هؤلاء الغوغاء فعله من البداية”.

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي