الجزائريون يحيون ذكرى مجزرة باريس.. وماكرون يقر بالجرائم “ولا يعتذر”

أحيت الجزائر، الاثنين، الذكرى الـ61 لمجزرة “باريس عام 1961” والتي قتلت فيها الشرطة الفرنسية نحو 400 متظاهر جزائري خرجوا في مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية لدعم نضال بلادهم من أجل الاستقلال، وألقت بهم في نهر السين.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالواقعة واعتبرها من “الجرائم غير المبررة”، إلا أن فرنسا تجاهلت بشكل مستمر الاعتذار عنها.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجازر التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين الجزائريين بـ اليوم المشؤوم”.

وقال في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة ذكرى المجزرة “التحق شهداء تلك المجزرة الشنيعة بروّاد الحرية الذين جادوا بمهجهم في سبيل التخلص من الظلم الاستعماري”.

وحسب التلفزيون الجزائري الرسمي، وقف الرئيس تبون برفقة كافة كوادر الرئاسة الاثنين دقيقة صمت على أرواح ضحايا تلك المجازر.

وتسمى الذكرى محليا بـ”اليوم الوطني للهجرة” تخليدا لأرواح المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين شاركوا في تلك المظاهرات.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء بمناسبة اليوم الوطني للهجرة pic.twitter.com/qPpnUr8I9W — الحوار الجزائرية (@elhiwar_dz) October 17, 2022

مطالبات بالاعتذار

والأحد، دعا حزب الأغلبية في الجزائر، السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالمجزرة التاريخية.

وقال حزب جبهة التحرير في بيان “إننا نتذكر هذه الحادثة مترحّمين على أرواح شهدائنا الذي نكّل بهم قائد الشرطة المجرم موريس بابون وأعوانه، بعلم من الرئيس آنذاك شارل ديغول الذي أبقاه بمنصبه رغم علمه بفعلته”.

وأضاف أن “حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، ويطالب بالاعتذار عن ذلك”.

وتزامن مطلب الحزب مع حراك رسمي بين البلدين من أجل “فتح صفحة جديدة”، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية الممتد من عام 1830 حتى عام 1962.

وعلى الرغم من إقرار ماكرون بوقوع المجزرة إلا أنه لم يعتذر عنها وكتب في حسابه على تويتر “في باريس، قبل 61 عامًا خلّف قمع مظاهرة للجزائريين المطالبين بالاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى”.

وتابع “إنها جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية.. فرنسا لا تنسى الضحايا.. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.

والعام الماضي، زار ماكرون مكان وقوع هذه المجازر في الذكرى الـ 60 لوقوعها، وكان أول رئيس فرنسي يقوم بهذه الخطوة.

À Paris, il y a 61 ans, la répression d’une manifestation d'indépendantistes Algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

تفاعل على مواقع التواصل

وأحيا نشطاء ومسؤلون وسياسيون على مواقع التواصل في الجزائروفرنسا، ذكرى أحداث المجزرة ودعوا إلى عدم نسيان ذكراهم.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عبر حسابه في تويتر، إن “17 أكتوبر ترجم عمق التلاحم ما بين الجزائريين في الداخل والخارج مشكلا نسيجا وطنيا ضد الاحتلال”.

pic.twitter.com/FxxPKSmera — Aïmene BENABDERRAHMANE – أيمن بن عبد الرحمان (@BAbderrahmane_A) October 17, 2022

وقالت عمدة باريس آن هيدالغو، إن مدينتها تقف اليوم من أجل تكريم كل الذين قتلوا وتم التنكيل بجثثهم في نهر السين، داعية لعدم نسيان ذكراهم.

Aujourd'hui Paris honore, comme chaque année, la mémoire des nombreux algériens tués, blessés ou disparus lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. N'oublions jamais. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 17, 2022

وأشارت وزيرة التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم، إلى أن مجازر أكتوبر/تشرين الأول 1961 هي “وصمة عار في تاريخ فرنسا، لأنها منحت نفس مصير النساء الإيرانيات للنساء اللائي خرجن في المظاهرن للمطالبة باستقلال الجزائر”.

A l’heure où la répression meurtrière de jeunes iraniennes cherchant à vivre libres nous bouleverse, se souvenir qu’il n’y a pas si longtemps, dans notre propre pays, on réserva le même sort à de simples manifestants #algériens. Tache indélébile sur notre histoire. #17octobre1961 https://t.co/ZOLeHO2I1X — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) October 17, 2022

واعتبرت النائبة عن حركة فرنسا الأبية كليمونتين أوتان، أن الأحداث هي “جريمة دولة وصمة عار وتلوث تاريخ فرنسا”.