سياسة

الجزائريون يحيون ذكرى مجزرة باريس.. وماكرون يقر بالجرائم “ولا يعتذر”

الرئيس تبون رفقة عدد من المسؤولين أثناء وقوفهم دقيقة صمت على أرواح ضحايا المجزرة (الرئاسة الجزائرية)
18/10/2022-|آخر تحديث: 18/10/202208:56 AM (مكة المكرمة)

أحيت الجزائر، الاثنين، الذكرى الـ61 لمجزرة “باريس عام 1961” والتي قتلت فيها الشرطة الفرنسية نحو 400 متظاهر جزائري خرجوا في مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية لدعم نضال بلادهم من أجل الاستقلال، وألقت بهم في نهر السين.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالواقعة واعتبرها من “الجرائم غير المبررة”، إلا أن فرنسا تجاهلت بشكل مستمر الاعتذار عنها.

ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجازر التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين الجزائريين بـ اليوم المشؤوم”.

وقال في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة ذكرى المجزرة “التحق شهداء تلك المجزرة الشنيعة بروّاد الحرية الذين جادوا بمهجهم في سبيل التخلص من الظلم الاستعماري”.

وحسب التلفزيون الجزائري الرسمي، وقف الرئيس تبون برفقة كافة كوادر الرئاسة الاثنين دقيقة صمت على أرواح ضحايا تلك المجازر.

وتسمى الذكرى محليا بـ”اليوم الوطني للهجرة” تخليدا لأرواح المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين شاركوا في تلك المظاهرات.

مطالبات بالاعتذار

والأحد، دعا حزب الأغلبية في الجزائر، السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالمجزرة التاريخية.

وقال حزب جبهة التحرير في بيان “إننا نتذكر هذه الحادثة مترحّمين على أرواح شهدائنا الذي نكّل بهم قائد الشرطة المجرم موريس بابون وأعوانه، بعلم من الرئيس آنذاك شارل ديغول الذي أبقاه بمنصبه رغم علمه بفعلته”.

وأضاف أن “حزب جبهة التحرير الوطني يدعو السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 على أنها جريمة دولة قامت بها سلطات الاحتلال، ويطالب بالاعتذار عن ذلك”.

وتزامن مطلب الحزب مع حراك رسمي بين البلدين من أجل “فتح صفحة جديدة”، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية الممتد من عام 1830 حتى عام 1962.

 

وعلى الرغم من إقرار ماكرون بوقوع المجزرة إلا أنه لم يعتذر عنها وكتب في حسابه على تويتر “في باريس، قبل 61 عامًا خلّف قمع مظاهرة للجزائريين المطالبين بالاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى”.

وتابع “إنها جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة للجمهورية.. فرنسا لا تنسى الضحايا.. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.

والعام الماضي، زار ماكرون مكان وقوع هذه المجازر في الذكرى الـ 60 لوقوعها، وكان أول رئيس فرنسي يقوم بهذه الخطوة.

تفاعل على مواقع التواصل

وأحيا نشطاء ومسؤلون وسياسيون على مواقع التواصل في الجزائروفرنسا، ذكرى أحداث المجزرة ودعوا إلى عدم نسيان ذكراهم.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عبر حسابه في تويتر، إن “17 أكتوبر ترجم عمق التلاحم ما بين الجزائريين في الداخل والخارج مشكلا نسيجا وطنيا ضد الاحتلال”.

وقالت عمدة باريس آن هيدالغو، إن مدينتها تقف اليوم من أجل تكريم كل الذين قتلوا وتم التنكيل بجثثهم في نهر السين، داعية لعدم نسيان ذكراهم.

وأشارت وزيرة التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم، إلى أن مجازر أكتوبر/تشرين الأول 1961 هي “وصمة عار في تاريخ فرنسا، لأنها منحت نفس مصير النساء الإيرانيات للنساء اللائي خرجن في المظاهرن للمطالبة باستقلال الجزائر”.

واعتبرت النائبة عن حركة فرنسا الأبية كليمونتين أوتان، أن الأحداث هي “جريمة دولة وصمة عار وتلوث تاريخ فرنسا”.

المصدر : وكالات