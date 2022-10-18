أوكرانيا تعلن تحرير عشرات النساء في تبادل أسرى مع روسيا وموسكو تستعيد 110 من مواطنيها (فيديو)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الاثنين، تحرير 108 نساء معظمهن من جنودها في عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وقال مدير مكتب الرئاسة أندري يرماك “حدثت اليوم عملية تبادل أسرى حرب على نطاق واسع وعاطفية وخاصة للغاية، وحررنا 108 نساء من الأسر”.

وشكر يرماك كل من أسهم في عملية التبادل، مضيفا “ستخضع كل هؤلاء النساء للفحص الطبي والتأهيل، وسيحتضنّ أطفالهن وأقاربهن”.

وأشار إلى أن 37 من المحررات كنّ يقاتلن في معمل أزوفتسال.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 110 مواطنين بينهم 72 بحارًا، مشيرة إلى أنهم سيُنقلون إلى العاصمة موسكو عبر طائرات تابعة للوزارة.

روسيا تستأنف ضرباتها على أوكرانيا

ميدانيا، قُتل 8 أشخاص على الأقل بضربات روسية نُفذّت بطائرات مسيّرة، صباح الاثنين، على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي شمال شرقي البلاد.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام “العدو يتصرف بمكر ويقتل مدنيين ويضرب منازل وبنى تحتية”.

وأضاف “سقط 4 قتلى بعد الهجوم على مبنى سكني في كييف، من بينهم زوجان كانا ينتظران طفلا. عمليات الإنقاذ لم تنته بعد. الإرهاب يجب أن يخسر، وسيخسر”.

وأرفق رسالته بصور للمبنى المتضرر مع كومة من الأنقاض محاطة بعمال الإغاثة.





وبحسب رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، فإن المرأة الشابة التي قُتلت في المبنى كانت حاملا في شهرها السادس.

من جهته، أكد الجيش الروسي أنه أصاب كل أهدافه بـ”أسلحة عالية الدقة”.

وفي وقت سابق اليوم، هددت الولايات المتحدة بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية بعدما استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين “أي جهة تتعامل مع إيران قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ الباليستية أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة”.





واستهدف العديد من الضربات منشآت حيوية في 3 مناطق من بينها العاصمة، تاركة “مئات الأحياء” من دون كهرباء، كما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بتنفيذ “5 ضربات بطائرات مسيّرة” يُعتقد أنها إيرانية الصنع على كييف، و”هجمات صاروخية” على منطقتَي دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وسومي (شمال شرق).