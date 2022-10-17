92 لاجئًا عراة على الحدود مع اليونان.. أنقرة تنفي مسؤوليتها وتتهم أثينا

نفت تركيا الأحد مسؤوليتها عن 92 لاجئًا عثر عليهم عراة على الجانب اليوناني من الحدود، داعيةً اليونان إلى “وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها”.

ونفى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات تصريحات وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتراكيس ضد بلاده بشأن مهاجرين غير نظاميين.

Yunan yalan haber makinası yine devrede… Türkiye’yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2022

وقال ألطون إن “اليونان أظهرت للعالم كله مرة أخرى أنها لا تحترم كرامة المهاجرين المظلومين إثر نشرها صورهم بعد نهبها أغراضهم الشخصية وترحيلهم، في إطار جهودها العبثية والبعيدة عن الجدية”.

وأضاف أن اليونان “تُشغل ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا”، واتهم وزير الهجرة اليوناني بـ”حرف الأنظار عن تصرفات اليونان عبر نسبها إلى تركيا”.

وقال “عبر هذه الأعمال السخيفة، تظهر اليونان مرة أخرى للعالم أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، ناشرة صور اللاجئين الذين رحّلتهم بعد أن جرّدتهم من أغراضهم الشخصية”.

Η Ελλάδα φυλάει αποτελεσματικά τα σύνορα της, που είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στην εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ζωής. Η μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια οφείλει να αποτελέσει και πάλι πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και αλληλεγγύης. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 14, 2022

وأشار إلى ضرورة “محاسبة السلطات اليونانية أولًا على تسببها في غرق الأطفال وسط بحر إيجة، بالتعاون مع وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وضربها للمهاجرين بعد تجريدهم من ملابسهم وتركهم للموت من البرد في ضفاف نهر مريج”.

ودعا اليونان إلى “التخلي عن موقفها اللاإنساني اتجاه اللاجئين في أسرع وقت ممكن، والكف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد تركيا، وإلى التحلي بجدية الدولة”.

ودانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد “المعاملة القاسية والمهينة” التي تعرض لها 92 لاجئًا وطالبت بـ”تحقيق كامل في الحادث”.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes. We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 16, 2022

وكشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوربي، الجمعة، أن وكالة (فرونتكس) -وهي وكالة مراقبة الحدود الأوربية- تستّرت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني لحقوق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وذكر تقرير صادر عن المكتب اطلع عليه موقع (بوابة حرية المعلومات)، ومجلة (دير شبيغل) في ألمانيا، أن “كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة”.

وانتقدت تركيا مرارًا السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة “غير إنسانية”.

وأدت اتهامات وجهت إلى فرونتكس بالتستر على صدّ البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، إلى استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري في نهاية نيسان/أبريل.

#Frontex's statement following the publication of OLAF report: "These were practices of the past. The agency takes the findings of investigations, audits and other forms of scrutiny seriously and uses them as opportunities to make changes for the better"➡️https://t.co/5YkXIMl6YU — Frontex (@Frontex) October 14, 2022

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، وخصوصًا الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوربي.