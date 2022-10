92 لاجئًا عراة على الحدود مع اليونان.. أنقرة تنفي مسؤوليتها وتتهم أثينا

نفت تركيا الأحد مسؤوليتها عن 92 لاجئًا عثر عليهم عراة على الجانب اليوناني من الحدود، داعيةً اليونان إلى “وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها”.

ونفى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات تصريحات وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتراكيس ضد بلاده بشأن مهاجرين غير نظاميين.

وقال ألطون إن “اليونان أظهرت للعالم كله مرة أخرى أنها لا تحترم كرامة المهاجرين المظلومين إثر نشرها صورهم بعد نهبها أغراضهم الشخصية وترحيلهم، في إطار جهودها العبثية والبعيدة عن الجدية”.

وأضاف أن اليونان “تُشغل ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا”، واتهم وزير الهجرة اليوناني بـ”حرف الأنظار عن تصرفات اليونان عبر نسبها إلى تركيا”.

وقال “عبر هذه الأعمال السخيفة، تظهر اليونان مرة أخرى للعالم أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، ناشرة صور اللاجئين الذين رحّلتهم بعد أن جرّدتهم من أغراضهم الشخصية”.

وأشار إلى ضرورة “محاسبة السلطات اليونانية أولًا على تسببها في غرق الأطفال وسط بحر إيجة، بالتعاون مع وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وضربها للمهاجرين بعد تجريدهم من ملابسهم وتركهم للموت من البرد في ضفاف نهر مريج”.

ودعا اليونان إلى “التخلي عن موقفها اللاإنساني اتجاه اللاجئين في أسرع وقت ممكن، والكف عن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد تركيا، وإلى التحلي بجدية الدولة”.

ودانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد “المعاملة القاسية والمهينة” التي تعرض لها 92 لاجئًا وطالبت بـ”تحقيق كامل في الحادث”.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.

We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 16, 2022