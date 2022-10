هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على العاصمة الأوكرانية كييف

استهدفت طائرات مسيّرة صباح الاثنين، حيًّا وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وسُمع دوي انفجارات شديدة هناك، وذلك بعد مرور أسبوع على القصف الصاروخي الروسي.

ووقعت 3 انفجارات متتالية، وقد انطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجار الأول. وأعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن “العاصمة تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية”.

واستهدفت الهجمات حي شيفشنكيفسكي السكني وسط كييف، بحسب ما أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي طلب من السكان أن يلزَموا الملاجئ.

🇺🇦 @ZelenskyyUa: “All night and all morning, Russia terrorizes the civilian population. Kamikaze drones and missiles are attacking all of #Ukraine. A residential building was hit in #Kyiv. #Russia can attack our cities, but it won’t be able to break us. We will get the victory.” pic.twitter.com/xyIqSbnEB6

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 17, 2022