محكمة مصرية تنظر تجديد حبس صحفيَّي الجزيرة مباشر بهاء إبراهيم وربيع الشيخ

قال المرصد المصري للصحافة والإعلام إن محكمة جنايات القاهرة ستنظر، غدا الثلاثاء، تجديد حبس الزميلين الصحفيين في الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وقال محامي المرصد في بيان عبر صفحة المؤسسة على فيسبوك إن المحكمة ستنظر تجديد حبس الزميلين “في القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا”.

وحُبس بهاء الدين إبراهيم على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق رواية زوجته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021، عندما وصل لقضاء إجازة عائلية.

كما تعتقل السلطات المصرية أيضا الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر منذ يونيو/حزيران 2019 عندما وصل في إجازة عائلية.

وقالت أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعا في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية. وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، لكن السلطات الأمنية تمنع العلاج عنه.

وكررت شبكة الجزيرة مرارا مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.