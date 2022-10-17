لحظة سقوط طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة جنوب غربي روسيا (فيديو)

قُتل 4 أشخاص وأصيب 25 إثر تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة بمدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا، وفق ما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع.

وأعلنت الوزارة “سقوط طائرة سوخوي-34 في ساحة منطقة سكنية، بينما اشتعلت النيران في وقودها”.

وقالت هيئة الطوارئ المحلية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، واعتُبر 6 آخرون مفقودين.

وأظهرت مقاطع مصورة كرة كبيرة من النار تندلع من داخل ما يبدو أنه مبنى متعدد الطوابق. وقالت وكالات أنباء روسية إن قائدَي الطائرة قفزا منها بمظلتين.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف إن الطائرة من طراز سوخوي-34، وهي قاذفة مقاتلة أسرع من الصوت متوسطة المدى.





وذكرت وكالة الإعلام الروسية -المملوكة للدولة- أن الحادث وقع خلال طلعة تدريبية من قاعدة جوية عسكرية، ونقلت عن وزارة الدفاع قولها إن الطيارَين أبلغا عن اشتعال محرك عند الإقلاع، وإن وقود الطائرة اشتعل عند اصطدامها بالمبنى.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا.

وقال كوندراتييف على تطبيق تيليغرام إن الحريق اندلع في مبنى من 9 طوابق. وأضاف “ابتلعت النار عدة طوابق مرة واحدة، وألحقت أضرارا بـ17 شقة”.

ووقع الحادث بعد نحو ثمانية أشهر من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا. ويفصل ييسك عن الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوبي أوكرانيا شريط ضيق من بحر آزوف.