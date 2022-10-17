اتهم جهات بـ”تشويه مواقفه” الوطنية.. حميدتي: هناك أقلية تريد السيطرة على البلاد (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن هناك جهات -لم يسمّها- تعمل على “تشويه مواقفه الوطنية وعرقلة عمله” على حد تعبيره.

وأضاف حميدتي -في كلمة بمدينة ود سفوري في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد- أنه “لن يقف مكتوف اليدين تجاه أعداء السلام” في البلاد.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن هناك رسائل مضللة تقول إنه “يقف مع جهة سياسية معينة”، مشددا على أن “هذا غير صحيح”.

وأضاف أن هناك سعيا لاتفاق يرضي الجميع بشأن تشكيل الحكومة، قائلا “هناك أقلية تسيطر على البلاد وترفض أن يشاركها الآخرون، وهذا غير ممكن”.

وأشار حميدتي إلى أن هناك “جهات تحاول التكسب وتمرير أجندتها من خلال الترويج بأننا نقود مساعي تقف ضد الدين”، مؤكدا أنه “عندما كان هناك تطاول على الدين” كان “الوحيد” الذي تصدى “لهذا التطاول بينما توارى الآخرون”.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية بوتيرة شبه يومية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال البرهان إنه اتخذ تلك الإجراءات بهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس/آب 2019. وكان من المفترض أن تستمر المرحلة الانتقالية 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.