بعد وفاته.. السلطات المصرية تدرج العلّامة الراحل يوسف القرضاوي وآخرين على قوائم الإرهاب

أدرجت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، العلّامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي وابنته علا وزوجها المعتقل حسام خلف على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

وتوفي القرضاوي في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عن عمر ناهز 96 عامًا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار محكمة الجنايات بشأن إدارج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى 277 متهمًا في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، بزعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.

يُذكر أن قائمة المدرَجين ضمت كذلك، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان سابقًا محمود عزت، ونائب المرشد إبراهيم منير، والقيادي بالجماعة محمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار، وآخرين.

وبررت صحيفة الأهرام المصرية وجود اسم الشيخ يوسف القرضاوي في القائمة، بأن الحكم صادر بتاريخ 15 أغسطس/أب الماضي، بينما توفي القرضاوي في 26 سبتمبر.