اليابان.. التحقيق بشأن كنيسة دينية بعد اغتيال شينزو آبي

أمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، بفتح تحقيق داخل كنيسة التوحيد بعد عودتها إلى الواجهة، على خلفية الكشف عن دوافع محتملة للمتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لتيتسويا ياماغامي، تتعلق بالكنيسة واستيائه منها بسبب ضغطها على الأعضاء لتقديم تبرعات.

وأوضحت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الياباني شعر بالتردد حيال زيادة التدقيق في أمور الكنيسة وأنشطتها أو الأمر بحلها خشية اتهامه بالتعدي على الحريات الدينية، إلا أن وزيرة التعليم كيكو ناغاوكا أكدت في تصريحات صحفية أن التحقيق سيبدأ “على الفور”.

وسبق أن تم حل طائفتين دينيتين، وفق وسائل إعلام محلية، إحداهما طائفة أوم شينريكيو التي نفذ أعضاء منها هجوما بغاز السارين عام 1995 داخل مترو العاصمة اليابانية طوكيو.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida ordered an investigation into Unification Church, after the assassination of former premier Shinzo Abe in July revealed close ties between it and the ruling party lawmakers https://t.co/5sR5VMOvgo

— Reuters (@Reuters) October 17, 2022