رئيسة مجلس النواب الأمريكي: أريد أن ألكم ترمب وسأدخل السجن بكل سرور (فيديو)

انتشر مقطع مصور لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عبّرت خلاله عن غضبها من الرئيس السابق دونالد ترمب في يوم الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/تشرين الثاني 2021.

وظهرت نانسي خلال المقطع المصور وهي تتحدث إلى موظفيها، معلنة رغبتها في أن يأتي ترمب إلى المبنى حتى تتمكن من ضربه حتى وإن تسبب تصرّفها في سجنها.

وأظهر المقطع تيري ماكولو -مديرة مكتب نانسي- وهي تخبرها بأن جهاز الخدمة السرية أثنى ترمب عن القدوم إلى الكابيتول للانضمام إلى مؤيديه.

وقالت وفق التسجيل المصور “لقد أخبروه أنه ليس لديهم الموارد اللازمة لحمايته هنا، لذا في الوقت الحالي هو لن يأتي، لكن هذا يمكن أن يتغير”.

وأجابت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “آمل أن يأتي، أريد أن ألكمه، هذه لحظتي التي كنت أنتظرها، أريد لكمه وسأذهب إلى السجن وسأكون سعيدة”.

والتقطت ابنة بيلوسي -المخرجة الوثائقية ألكسندرا بيلوسي- هذه اللحظة في مقطع فيديو تم تصويره لصالح شبكة (إتش بي أو) وحصلت عليه شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وتضمّن المقطع المصور الذي بثته شبكة (سي إن إن) تسجيلات مماثلة، أظهرت نانسي ونوابًا آخرين في الكونغرس وهم يسعون للحصول على المساعدة حيث كان مبنى الكابيتول محاصَرًا من مؤيدي ترمب.

يُذكر أن التسجيلات التي حصلت عليها (سي إن إن) عُرضت في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريحات بيلوسي، التي اصطدمت بترمب بشكل منتظم خلال فترة ولايته، إذ قامت ذات مرة بتمزيق نسخة من خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه ترمب في عام 2020.

Donald Trump is a traitor. Donald Trump doesn’t have balls.

Nancy Pelosi is a patriot. Nancy Pelosi has balls.

وعلّق عضو الكونغرس السابق جو والش “نانسي بيلوسي شخصية وطنية، أما دونالد ترمب فهو خائن”.

وغرد السياسي الأمريكي آدم باركومينكو “الآن أتمنى لو كان ترمب قد وصل إلى مبنى الكابيتول”، معلنًا تأييده لرغبة بيلوسي.

Now I kinda wish Trump had made it to the Capitol pic.twitter.com/KlZnbUKkVZ

— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) October 14, 2022