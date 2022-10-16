رئيسة مجلس النواب الأمريكي: أريد أن ألكم ترمب وسأدخل السجن بكل سرور (فيديو)

انتشر مقطع مصور لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عبّرت خلاله عن غضبها من الرئيس السابق دونالد ترمب في يوم الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/تشرين الثاني 2021.

وظهرت نانسي خلال المقطع المصور وهي تتحدث إلى موظفيها، معلنة رغبتها في أن يأتي ترمب إلى المبنى حتى تتمكن من ضربه حتى وإن تسبب تصرّفها في سجنها.

وأظهر المقطع تيري ماكولو -مديرة مكتب نانسي- وهي تخبرها بأن جهاز الخدمة السرية أثنى ترمب عن القدوم إلى الكابيتول للانضمام إلى مؤيديه.

وقالت وفق التسجيل المصور “لقد أخبروه أنه ليس لديهم الموارد اللازمة لحمايته هنا، لذا في الوقت الحالي هو لن يأتي، لكن هذا يمكن أن يتغير”.

وأجابت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “آمل أن يأتي، أريد أن ألكمه، هذه لحظتي التي كنت أنتظرها، أريد لكمه وسأذهب إلى السجن وسأكون سعيدة”.

والتقطت ابنة بيلوسي -المخرجة الوثائقية ألكسندرا بيلوسي- هذه اللحظة في مقطع فيديو تم تصويره لصالح شبكة (إتش بي أو) وحصلت عليه شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

أريد أن ألكم #ترمب وسأدخل السجن بكل سرور! pic.twitter.com/5N7o5SA2Ud — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 14, 2022

وتضمّن المقطع المصور الذي بثته شبكة (سي إن إن) تسجيلات مماثلة، أظهرت نانسي ونوابًا آخرين في الكونغرس وهم يسعون للحصول على المساعدة حيث كان مبنى الكابيتول محاصَرًا من مؤيدي ترمب.

يُذكر أن التسجيلات التي حصلت عليها (سي إن إن) عُرضت في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريحات بيلوسي، التي اصطدمت بترمب بشكل منتظم خلال فترة ولايته، إذ قامت ذات مرة بتمزيق نسخة من خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه ترمب في عام 2020.

Nancy Pelosi is a patriot. Nancy Pelosi has balls. Donald Trump is a traitor. Donald Trump doesn’t have balls. — Joe Walsh (@WalshFreedom) October 14, 2022

وعلّق عضو الكونغرس السابق جو والش “نانسي بيلوسي شخصية وطنية، أما دونالد ترمب فهو خائن”.

وغرد السياسي الأمريكي آدم باركومينكو “الآن أتمنى لو كان ترمب قد وصل إلى مبنى الكابيتول”، معلنًا تأييده لرغبة بيلوسي.

Now I kinda wish Trump had made it to the Capitol pic.twitter.com/KlZnbUKkVZ — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) October 14, 2022

بينما كتب خالد حبش على تويتر “زعيمة الكونغرس نانسي بيلوسي يوم اقتحام الكونغرس غضبت وكانت ترغب في ضرب ترمب”.

زعيمة الكونغرس نانسي بيلوسي يوم اقتحام الكونغرس عصبت وكانت تبغا تضرب ترمب وتروح فيه السجن 🤣 هههه https://t.co/ZAb46Gd0QQ — خالد حبـش – Khalid Habash (@KhalidHabash) October 14, 2022

اتهام بالتحامل

من جهته، قال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن لبرنامج (هاشتاج) إنه بعد 9 جلسات طلبت لجنة التحقيق بمجلس النواب من الرئيس السابق دونالد ترمب المثول أمامها، وفي حال رفضه ذلك سيكون في موقف صعب.

وأشار المراسل خلال حديثه إلى أن ترمب انتقد أعمال اللجنة أكثر من مرة، واتهمها بـ”التحامل عليه” وعدم فتح تحقيق في احتمال تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

استدعاء ترمب

والخميس الماضي، صوتت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال شغب شهدها مبنى الكونغرس “بالإجماع” على استدعاء دونالد ترمب للشهادة.

وقال بيني تومسون رئيس لجنة التحقيق النيابية المكونة من 9 أشخاص “هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أمريكي ضالع في أحداث 6 يناير، لذلك من واجبنا أن نستمع لشهادة دونالد ترمب”.

وفي يوليو/تموز الماضي، حمّلت لجنة التحقيق النيابية دونالد ترمب مسؤولية أحداث هجوم الكابيتول الذي أسفر عن 5 قتلى، وقال رئيسها إن ترامب “فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة غير مسؤولة”.

وليس من الواضح ما إذا كان ترمب سيمتثل لأمر الاستدعاء.

وتجمّع آلاف المناصرين للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب في 6 يناير2021 بالعاصمة واشنطن، لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.