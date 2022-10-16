مئات المقتحِمين الإسرائيليين يؤدون طقوسا تلمودية جماعية على أبواب الأقصى وفي ساحة البراق (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سابع أيام ما يُسمى “عيد العُرش” اليهودي.

مستوطنون يتراقصون أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، حاملين ما تسمى "القرابين النباتية" pic.twitter.com/wqysI4LlxE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

واقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسًا تلمودية جماعية ورقصات استفزازية عند باب القطانين حيث أُغلق السوق بسبب “العيد التوراتي”.

من ساحة البراق غرب المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/ilLhffOIWJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

كما أدى المستوطنون طقوسهم التلمودية حاملين “قرابين نباتية” عند بابَي حطة والملك فيصل، بينما أدت أعداد كبيرة منهم طقوسًا مشابهة في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية عند باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/sy7GF4YCSc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

وتوالت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة لحماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم التلمودية العنصرية، وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على المصلين والوافدين إلى المسجد.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/k7wYZbEcmh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

ومنعت قوات الاحتلال المرابطات من الاقتراب من أبواب الأقصى، في حين اعتقلت موظف الإعمار بالمسجد محمود العناتي تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

قوات الاحتلال تمنع المرابطات من الاقتراب من أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/xObjphm989 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام “عيد العُرش” اليهودي، استجابة لدعوات جمعيات “الهيكل” المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

قوات الاحتلال تعتقل موظف الإعمار في المسجد الأقصى، محمود العناتي تزامناً مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/JGevcm8VwD — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

ويفرض الاحتلال -من عصر اليوم حتى ليل غد الاثنين- طوقًا أمنيًّا على الضفة وإغلاقًا لمعابر قطاع غزة بسبب احتفالات ما يسمى عيد “فرحة التوراة” اليهودي، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية. وتواصل شرطة الاحتلال حالة التأهب العالية خلال الأيام المقبلة في القدس والأحياء الواقعة على خط التماس.

أعداد كبيرة من المستوطنين تؤدي طقوسًا وصلوات تلمودية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى pic.twitter.com/NL8QAAC3zr — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

مستوطنون يحملون "القرابين النباتية" أمام باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، ويؤدون طقوس اليوم السابع من عيدهم "العُرش" pic.twitter.com/9DyG6N5lAO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022

السوق مغلق بسبب احتفالات المستوطنين بعيدهم.. مستوطنون يقتحمون سوق القطانين لأداء طقوس توراتية على باب الأقصى pic.twitter.com/4Tq1h6JYgP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 16, 2022