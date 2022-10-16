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مئات المقتحِمين الإسرائيليين يؤدون طقوسا تلمودية جماعية على أبواب الأقصى وفي ساحة البراق (فيديو)

16/10/2022-|آخر تحديث: 16/10/202211:28 AM (مكة المكرمة)

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سابع أيام ما يُسمى “عيد العُرش” اليهودي.

واقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسًا تلمودية جماعية ورقصات استفزازية عند باب القطانين حيث أُغلق السوق بسبب “العيد التوراتي”.

كما أدى المستوطنون طقوسهم التلمودية حاملين “قرابين نباتية” عند بابَي حطة والملك فيصل، بينما أدت أعداد كبيرة منهم طقوسًا مشابهة في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى.

وتوالت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة لحماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم التلمودية العنصرية، وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على المصلين والوافدين إلى المسجد.

ومنعت قوات الاحتلال المرابطات من الاقتراب من أبواب الأقصى، في حين اعتقلت موظف الإعمار بالمسجد محمود العناتي تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام “عيد العُرش” اليهودي، استجابة لدعوات جمعيات “الهيكل” المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

ويفرض الاحتلال -من عصر اليوم حتى ليل غد الاثنين- طوقًا أمنيًّا على الضفة وإغلاقًا لمعابر قطاع غزة بسبب احتفالات ما يسمى عيد “فرحة التوراة” اليهودي، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية. وتواصل شرطة الاحتلال حالة التأهب العالية خلال الأيام المقبلة في القدس والأحياء الواقعة على خط التماس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية