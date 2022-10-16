روسيا.. مقتل 11 على الأقل في هجوم بموقع تدريب عسكري

قُتل 11 شخصًا على الأقل، السبت، وأصيب 15 آخرون بإطلاق نار في موقع عسكري روسي بمنطقة بيلغورود (جنوب غربي البلاد) المحاذية لأوكرانيا، حسب وزارة الدفاع الروسية التي وصفت منفذَي الهجوم بـ”الإرهابييْن”.

وقالت الوزارة في بيان إن “مواطنيْن” من مواطني جمهورية سوفيتية سابقة أطلقا النار من أسلحة رشاشة خلال تدريب، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل عنهما.

وأضافت “أثناء إجراء تدريبات على الرماية لأشخاص تطوعوا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، فتح الإرهابيان النار بأسلحة آلية على أفراد الوحدة”، وفق البيان ذاته.

وتابعت “أثناء إطلاق النار، أصيب 11 شخصًا بجروح قاتلة، وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ونُقلوا إلى مرافق صحية للعلاج”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية التعامل مع “الإرهابييْن وقتلهما”.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة “جزئية” لجنود الاحتياط بهدف إرسالهم للقتال في أوكرانيا.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه تم حشد أكثر من 200 ألف فرد احتياط.