رئيس الصين يتمسك بحق استخدام القوة في تايوان والأخيرة تؤكد عدم التراجع عن سيادتها

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، على أن بلاده “لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة” عندما يتعلق الأمر بتايوان.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، أشار خلالها أيضًا إلى أن الأمر متروك للشعب الصيني لحل قضية تايوان.

بيد أنه -في المقابل- أكد أن بيجين “لن تتخلى أبدًا عن حقها في استخدام القوة بينما تسعى جاهدة أيضًا للتوصل إلى حل سلمي”.

وأضاف أن بلاده “تحترم وتحرص” على مصلحة شعب تايوان، وتلتزم بتعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية عبر مضيق تايوان.

وأوضح في خطابه الافتتاحي -الذي دام قرابة 100 دقيقة- أن بلاده مصرّة على إعادة التوحيد السلمي، مؤكدًا أن “الصين لن تعد بالتخلي عن استخدام القوة، وتحتفظ بخيار اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة”.

وتعهّد شي في خطابه بخوض “كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي”.

وفي السياق، أشاد الرئيس الصيني بمجموعة واسعة من السياسات التي اتُّبعت في عهده، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينعقد في “وقت حاسم” بالنسبة للبلاد.

وركّز الخطاب بشكل عام على القضايا الداخلية، لكنه شهد أيضًا معارضة الرئيس الصيني لـ”عقلية الحرب الباردة” في الدبلوماسية الدولية، دون ذكر العلاقات مع واشنطن أو الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل مباشر.

وأردف أن الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة، وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير.

