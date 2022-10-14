تركيا.. قتلى وجرحى وعشرات المحاصرين على عمق 300 متر بعد انفجار منجم فحم (فيديو)

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 22 عاملًا على الأقل، اليوم الجمعة، جراء انفجار في منجم فحم على ساحل البحر الأسود.

وأكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملًا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترًا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا، فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

ومساء الجمعة، وقع انفجار في منجم للمعادن بمنطقة “أماسرا” التابعة لولاية بارطن، ولم يعرف سببه بعد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن نور تاج أرسلان حاكمة إقليم بارطن قولها إن هناك اعتقادًا بوجود نحو 50 عاملًا محاصرين على عمق مئات الأمتار في المنجم، وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وقالت أرسلان “الآن، يوجد 44 شخصًا على عمق 300 (متر أسفل مدخل المنجم) و5 أشخاص على عمق 350 (مترًا)”.

وأضافت أن 8 تمكنوا من مغادرة المنجم بطريقتهم الخاصة.

وقال مكتب حاكمة إقليم بارطن إن الانفجار وقع على عمق 300 متر أسفل مدخل المنجم.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التركي أشخاصًا يُحملون إلى سيارات الإسعاف، فيما اكتظت المنطقة برجال الإنقاذ.

وقالت الأناضول إن وزير الطاقة فاتح دونماز ووزير الداخلية سليمان صويلو توجها إلى موقع الحادث.