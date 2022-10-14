إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع مستوطنين وقوات الاحتلال في حي الشيخ جراح (فيديو)

أصيب 20 فلسطينيًا خلال المواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتي ذلك بعدما اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير -شاهرًا سلاحه- حي الشيخ جراح، حيث تصدى لهم أهالي الحي.

وفي وقت سابق الجمعة، نشر بن غفير مقطعًا مصوّرًا يوثّق تهديده وتوعده أهالي حي الشيخ جراح، وقال “سنسحقكم إذا واصلتم إلقاء الحجارة نحن أصحاب السيادة”.

وأضاف “نحن الملاك وأصحاب المكان، وكل من يلتقط حجرًا ويقوم بأعمال الشغب، سنمزقكم، نحن أصحاب البيت”.

وعبر تويتر، علّق بن غفير على مقطع الفيديو قائلًا “تتطلب الاضطرابات الليلية بالقدس تغييرًا جذريًا في أعقاب أعمال الشغب وإلقاء الإرهابيين الحجارة باتجاه حي الشيخ جراح”.

הפרעות הלילה בירושלים מחייבות שינוי מצב דרסטי. בעקבות התפרעויות ויידוי אבנים של מחבלים לעבר שכונת שמעון הצדיק הגעתי לכאן כדי לדרוש שהמשטרה תטפל בפורעים. עוצמה יהודית בממשלה תביא לכך שסוף סוף אנחנו נהיה בעלי הבית כאן, בירושלים, ובכל מדינת ישראל. pic.twitter.com/HqE1zL6dEV — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 12, 2022

وتابع “أتيت لأطالب الشرطة بالتعامل مع المشاغبين، حزب القوة اليهودية في الحكومة المقبلة سيعمل على أن نصبح أصحاب المنزل هنا، في القدس، وفي دولة إسرائيل بأكملها”.

وشهد حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أمس الأربعاء، اعتداءات عنيفة من المستوطنين الذين هاجموا المنازل والمواطنين بالحجارة وأعطبوا مركباتهم، في حماية مشدّدة من قوات الاحتلال.

انتشار أعداد كبيرة من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/c12uKACcIE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 13, 2022

وأمس الأربعاء، احتشد مئات الفلسطينيين للاحتجاج عند نقاط تفتيش مؤدية إلى مخيم شعفاط للاجئين في القدس، واندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني بالقرب من مدينة الخليل.