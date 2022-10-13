“نريد ثمن بنزين السيارة”.. نواب في البرلمان اللبناني يسخرون بعد فشل جلسة انتخاب رئيس البلاد (فيديو)

سخر نواب في البرلمان اللبناني من إخفاق عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لعدم اكتمال النصاب.

وحضر إلى قاعة المجلس 71 نائبًا من أصل 128، أي أقل من ثلثي إجمالي النواب.

وقال أحد النواب بعد الإعلان عن إرجاء الجلسة “نريد حق البنزين”، فيما قالت نائبة أخرى “يا لخسارتنا وقود سيارتنا بالقدوم هنا”.

نواب في البرلمان اللبناني يطالبون بثمن البنزين بعد إخفاقه في عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب#لبنان #بيروت pic.twitter.com/zqVI467FtO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2022

وفي 6 أكتوبر الجاري، دعا بري إلى عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس.

وأخفق المجلس، يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة حضرها 122 نائبًا من أصل 128.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.