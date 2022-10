“لماذا لا ندعم فلسطين بالسلاح؟”.. نائبة أيرلندية تسخر من تسليح أوكرانيا وتجاهل دول عربية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية فيديو للنائبة الأيرلندية في البرلمان الأوربي كلير دالي، تتحدث فيها عن مطالب تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا وتقارن ذلك بفلسطين واليمن.

وفي الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي داخل البرلمان الأوربي بعنوان “الدعاية المناهضة لأوكرانيا”، ناقش أعضاء المجلس ما وصف بالأصوات الداعمة لبوتين وروسيا في عمليتهم العسكرية على أوكرانيا”.

وقالت دالي في خطابها إن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة مرعبة؛ مؤكدة على أهمية عدم حث أوكرانيا على الاستمرار في الحرب.

وقالت النائبة الأيرلندية “معاداة الحرب ليست أمرا مناهضا لأوكرانيا، وليس ضد الاتحاد الأوربي، وليس تأييدًا لروسيا؛ بل هو المنطق السليم”.

وأشارت إلى ازدواجية المعايير في البرلمان الأوربي. وقالت “نسمع دائمًا عن تسليح أوكرانيا، ولكن ولا مرة كان هناك حديث عن تسليح الشعب الفلسطيني ولا الشعب اليمني”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها النائبة الأيرلندية دعمًا للشعب الفلسطيني؛ ففي مايو/أيار من العام الماضي، ألقت كلير دايلي خطابًا داخل أروقة الاتحاد الأوربي تنتقد فيه وصف دعم الشعب الفلسطيني بـ”معاداة السامية”.

وقالت دايلي وقتها إن “انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية، بل هو دفاع عن القانون الدولي، والاعتراف بالواقع الوحشي للاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي ليس معاداة للسامية، إنها حقيقة لا يمكن إغفالها”.

As war in Ukraine escalates out of control, out come the vicious, scapegoating slurs against those who speak for peace: "cronies," "puppets," "stooges," "agents." Opposing the horror of war is not "anti-European," "anti-Ukrainian" or "pro-Russian." It's common sense. pic.twitter.com/KU9mAYYFmf

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) October 6, 2022