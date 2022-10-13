غوغل تسمح بعرض تطبيق شبكة ترمب الاجتماعية على متجرها

أعلنت شركة غوغل ،الأربعاء، أنها سمحت لمنصة التواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعرض تطبيقها على متجر (بلاي) للتطبيقات على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وقال عملاق الإنترنت إنه أصدر هذا القرار بعدما وافقت (تروث سوشال) على الالتزام بسياساته المتعلقة بإزالة المحتويات التي تنتهك قواعده مثل “التحريض على العنف”.

وأضاف أن المنصة قامت بتحديث تطبيقها بما يتفق وسياسات (غوغل بلاي) فيما يتعلق بحظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصة.

وكان غوغل أعلن في نهاية أغسطس/آب الماضي أن تطبيق “تروث سوشال” غير مرحب به في متجر التطبيقات الخاصة به إلى أن يلتزم بقواعد المحتوى، بما في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

وقالت الشركة إنها أخطرت (تروث سوشال) في 19 أغسطس بأن تطبيقها ينتهك سياسات متجر التطبيقات ويتطلب “أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون”.

ووفقاً للشركة، فإن التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى لتضمنه تهديدات جسدية وعنيفة.

و(تروث سوشال) هو مشروع ترمب للرد على منصات مثل “تويتر” التي حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.