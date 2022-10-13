سورية تبيع كل ما تملك لمساعدة زوجها المشلول بسبب قصف النظام (فيديو)

تكافح السورية أم إبراهيم في إدلب الشمالي، لأجل زوجها خالد الأطرش الذي أصيب بشلل بعد سقوطه من شجرة كان تسلقها للهروب من قصف طائرات النظام.

وأكدت الزوجة أنها لن تتخلى عن زوجها أبدا، فهو من كان يخدمها طوال 30 عاما، متسائلة “هل من المعقول أن أتركه عندما احتاجني؟.. لا لن يحصل ذلك”.

وقالت في حديثها للجزيرة مباشر هذا “زوجي ووالد أطفالي حتى لو بقي على هذا الحال طوال عمره. هو الرجل في المنزل وآخذ رأيه في العديد من المواضيع”.

ويعيش الزوجان في ظروف مأساوية صعبة، لكنهما لم يفقدا الأمل في أن تعود الحياة إلى أطرافه بشكل طبيعي. وكانت أم إبراهيم قد باعت كل ما تملك لمساعدة زوجها.

وروى الزوج قصة إصابته بالشلل، وأشار إلى أنه “في عام 2015 أصبت بعدما سقطت من شجرة صعدت إلى أعلاها هربا من قصف طائرة عسكرية، وانكسر في عمودي الفقري فقرتين الخامسة والسادسة”.

وقال مادحا زوجته “لها دور كبير، هي عصب الحياة إليّ وللبيت”.