العراق.. الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف السوداني بتشكيل الحكومة

أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت، ليُكلف بدوره الوزير السابق والنائب لدورتين محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة جديدة بعد عام من الشلل السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رشيد حصل على 162 صوتًا، فيما نال منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح 99 صوتًا، وعُدّت 8 أصوات باطلة.

ووفق العرف السياسي الراهن بالعراق، يعد منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية في البلاد من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة فيما بينها.

وخرج اسم رشيد، الوزير السابق والمهندس الهيدروليكي، إلى الواجهة من جديد في اللحظة الأخيرة وفي وقت تريد فيه القوى التي تملك الأغلبية في البرلمان تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة.

ولدى هذا السياسي الكردي الحائز على شهادته من بريطانيا، خبرة سياسية طويلة في الحكومة الاتحادية في بغداد، فقد كان عضوًا في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003 إثر الغزو الأمريكي.

ويخلف لطيف رشيد، كما يسميه العراقيون، في رئاسة الجمهورية برهم صالح، وكلا الرجلين من الخلفية السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واحد من أبرز الأحزاب الكردية، والذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان ممثلاً له في لندن في تسعينيات القرن الماضي.

وولد رشيد في 10 آب/أغسطس 1944 في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وأكمل دراسته في جامعة ليفربول وبعدها مانشستر، وحصل عام 1976 على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية.

السوداني رئيسًا للوزراء

وكلّف الرئيس المنتخب، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة المقبلة.

وأعلن الإطار التنسيقي قبل نحو شهر تسمية محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة عقب انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان.

وأعرب السوداني عن أمله في تشكيل حكومة في “أقرب وقت”، في حديث لصحفيين، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني “بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وتتواصل في العراق منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت في اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى، وتحول خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.