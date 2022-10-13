سياسة|الهند

اعتقال عشرات المسلمين في الهند بعد شجار مع هندوس احتفلوا بموسيقى صاخبة أمام مسجد (فيديو)

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رقص الهندوس على الموسيقى الصاخبة وهم يرفعون العصي والأسلحة البيضاء (تويتر)
13/10/2022-|آخر تحديث: 13/10/202212:54 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام هندية إن السلطات الهندية اعتقلت عشرات المسلمين في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند بعد شجار مع هندوس كانوا يحتفلون أمام مسجد بالأغاني والموسيقى الصاخبة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات الهندوس على الموسيقى الصاخبة.

كما نشر مستخدمون صورًا ومقاطع فيديو للإصابات التي لحقت بمسلمين نتيجة للاشتباكات وكذلك للأضرار في المسجد.

وكتب الصحفي مير فيصل على تويتر أن سبب الاشتباك توقّف مسيرة الهندوس أمام المسجد للاحتفال والرقص على الموسيقى الصاخبة.

وأضاف أن مسلمين بالمنطقة طالبوا الهندوس بخفض صوت الموسيقى أو الابتعاد عن المسجد، لكنهم رفضوا مما أدى إلى بداية الاشتباكات.

وذكر فيصل -نقلًا عن عدد من أهل المنطقة- أن بعض الهندوس المشاركين في المسيرة اقتحموا المسجد وأحدثوا به تلفيات.

وقال الصحفي أحمد خبير إن الشرطة ألقت القبض على 52 شخصًا بعد الاشتباكات، منهم 51 مسلمًا وشخص لم يذكر اسمه.

وزعمت صحف هندية أن المسلمين هم من بدأوا بالاعتداء وإلقاء الحجارة عندما رفض الهندوس خفض الموسيقى وقت الآذان.

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.

المصدر : خدمة سند