اعتقال عشرات المسلمين في الهند بعد شجار مع هندوس احتفلوا بموسيقى صاخبة أمام مسجد (فيديو)

قالت وسائل إعلام هندية إن السلطات الهندية اعتقلت عشرات المسلمين في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند بعد شجار مع هندوس كانوا يحتفلون أمام مسجد بالأغاني والموسيقى الصاخبة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات الهندوس على الموسيقى الصاخبة.

#Thread On 10th of october in Sultanpur, Uttar Pradesh, A crowd from Hindu community took out a religious procession on the occasion of Durga Puja. While passing by a mosque, the men from Muslim community asked the procession to lower the volume of the music played on loud + pic.twitter.com/Uzn8TtWyW9 — Meer Faisal (@meerfaisal01) October 12, 2022

i promise you that we will ground them (mitti me mila dunga) and will run bulldozer on their houses….unko chun chun ke marunga,” said the police official amidst chant of ‘Jai Shri Ram’. — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) October 12, 2022

كما نشر مستخدمون صورًا ومقاطع فيديو للإصابات التي لحقت بمسلمين نتيجة للاشتباكات وكذلك للأضرار في المسجد.

speakers. But the crowd refused. This sparked stone pelting and clashes. According to eyewitnesses from the Muslim community. The Hindu crowd brandishing swords and sticks baged inside, vandalised the mosque and set it to the fire . pic.twitter.com/WzGVNdoYxg — Meer Faisal (@meerfaisal01) October 12, 2022

وكتب الصحفي مير فيصل على تويتر أن سبب الاشتباك توقّف مسيرة الهندوس أمام المسجد للاحتفال والرقص على الموسيقى الصاخبة.

وأضاف أن مسلمين بالمنطقة طالبوا الهندوس بخفض صوت الموسيقى أو الابتعاد عن المسجد، لكنهم رفضوا مما أدى إلى بداية الاشتباكات.

وذكر فيصل -نقلًا عن عدد من أهل المنطقة- أن بعض الهندوس المشاركين في المسيرة اقتحموا المسجد وأحدثوا به تلفيات.

وقال الصحفي أحمد خبير إن الشرطة ألقت القبض على 52 شخصًا بعد الاشتباكات، منهم 51 مسلمًا وشخص لم يذكر اسمه.

@Sultanpurpolice have booked 51 Named Muslims and An unnamed person, following the clash. pic.twitter.com/cGEAMnjsfH — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) October 12, 2022

وزعمت صحف هندية أن المسلمين هم من بدأوا بالاعتداء وإلقاء الحجارة عندما رفض الهندوس خفض الموسيقى وقت الآذان.

وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014.

وخلال الشهور الأخيرة صدرت تصريحات مسيئة عدة من قبل مسؤولين في الحزب عن النبي محمد ﷺ، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد.