أوكرانيا: تسلمنا نظاما ألمانيا للدفاع الجوي واستعدنا السيطرة على بلدات في خيرسون

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، استعادة بلدات من سيطرة القوات الروسية جنوبي البلاد، ورحبت بتسليمها نظاما دفاعيا جويا جديدا، متوقعة “حقبة جديدة” بعد يومين على القصف المكثف.

وأعلنت كييف أنها استعادت 5 بلدات في منطقة خيرسون، إحدى المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها، في أحدث انتكاسة للجيش الروسي الذي يتراجع على عدة جبهات منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

بدوره، كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر “بدأت حقبة جديدة من الدفاع الجوي” في أوكرانيا.

وأضاف “إيريس-تي الألمانية هنا بالفعل. (نظام) ناسامز الأمريكي سيأتي بعدها”.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

وقال ريزنيكوف إنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن “تعزيز الإمكانات القتالية للجيش الأوكراني”.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع افتراضي لمجموعة السبع، الثلاثاء، بالمساعدة في إنشاء “درع جوي” فوق أوكرانيا، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يزال يملك وسائل للتصعيد”.

ووافق الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي على تشكيل بعثة عسكرية لتدريب القوات الأوكرانية في عدد من دول التكتل.

ومن المفترض أن يشارك 15 ألف عسكري في الجولة التدريبية الأولى، وفق دبلوماسيين.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية.

وتعرضت أوكرانيا قبل أيام إلى وابل من الصواريخ الروسية وسط تحليق للطائرات المسيرة، في رد على تفجير جسر القرم السبت الماضي.

وتوعد بوتين برد “قاسٍ” على أي هجمات أخرى على روسيا وما تعتبره أراضيها وبنيتها التحتية، في ظل ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014 ثم 4 مناطق أوكرانية أخرى مؤخرا.

وعلى الرغم من تهديدات الكرملين تعهدت كييف استعادة شبه الجزيرة والمناطق الأربع التي ضمتها روسيا والواقعة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

من جهتها، أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية أشخاص، بينهم 5 روس، للاشتباه في ضلوعهم في تفجير جسر القرم، كما أعلنت إحباط هجومين قالت إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تعتزم تنفيذهما على الأراضي الروسية.