أوكرانيا: تسلمنا نظاما ألمانيا للدفاع الجوي واستعدنا السيطرة على بلدات في خيرسون

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، استعادة بلدات من سيطرة القوات الروسية جنوبي البلاد، ورحبت بتسليمها نظاما دفاعيا جويا جديدا، متوقعة “حقبة جديدة” بعد يومين على القصف المكثف.

وأعلنت كييف أنها استعادت 5 بلدات في منطقة خيرسون، إحدى المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها، في أحدث انتكاسة للجيش الروسي الذي يتراجع على عدة جبهات منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

بدوره، كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر “بدأت حقبة جديدة من الدفاع الجوي” في أوكرانيا.

وأضاف “إيريس-تي الألمانية هنا بالفعل. (نظام) ناسامز الأمريكي سيأتي بعدها”.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022