المستشار الألماني يتهم روسيا بشن “حرب صليبية” ضد الغرب

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمه بشن “حرب صليبية” ضد الغرب والنظام الدولي القائم على القواعد.

وقال شولتس، في فيديو مسجل أثناء مشاركته في قمة “الحوكمة المتطورة” المنعقدة في برلين، إن الحرب الروسية “ليست فقط حول أوكرانيا، لكنهم (بوتين ومساعدوه) يعتبرون الحرب ضد أوكرانيا جزءًا من حرب صليبية أكبر”.

وأضاف “هذه حرب صليبية ضد الديمقراطية الليبرالية، وضد النظام الدولي القائم على القواعد وضد الحرية والتقدم”.

وأشار إلى أن هذه “حرب صليبية ضد أسلوب حياتنا، وضد ما يسميه بوتين الغرب الجماعي”.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الروسي على هذه الاتهامات.

وتأتي تصريحات شولتس بعد أيام من شن روسيا موجة ضربات صاروخية ضد أوكرانيا، في أعقاب تفجير جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، السبت الماضي.

“القضاء على الجيش الروسي”

وفي الأثناء، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل موسكو، الخميس، من أنه سيتم “القضاء” على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم بوتين أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وقال بوريل في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل “بوتين يقول إنه لا يخادع، ولا يمكنه الخداع، ويجب أن يكون واضحًا أن الناس الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوربي والدول الأعضاء والولايات المتحدة وحلف الناتو، هم بدورهم لا يخادعون”.

وأضاف “أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيولد ردًا، ليس ردًا نوويًا بل رد قوي عسكري من شأنه أن يقضي على الجيش الروسي”.

وتتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا، منذ أن لمح بوتين إلى ذلك بشكل مبطن لدى ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجومًا عسكريًا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.