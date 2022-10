واشنطن تعجّل بشحن منظومة صواريخ “ناسامز” إلى أوكرانيا.. هذه بعض مميزاتها

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعجّل بشحن منظومة صواريخ (ناسامز) المتقدمة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، بعد تعرّضها لهجمات صاروخية من روسيا.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية “نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب”.

وتابع “نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة (ناسامز) إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن، حتى تتمكن قوات الدفاع الأوكرانية من التصدي للهجمات الصاروخية الروسية”.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال 8 أنظمة صواريخ (ناسامز) إجمالًا إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم 2 قريبًا و6 خلال إطار زمني أطول.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة، يوم الاثنين، بدعم دفاعات بلاده الجوية بعد تعرّض كييف ومدن أخرى لهجمات صاروخية خلّفت العديد من القتلى.

وكان زيلينسكي قد أكد في وقت سابق سعي بلاده للاستفادة الفورية من منظومة الصواريخ (ناسامز) لفاعليتها في صد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

Ukraine has received IRIS-T from Germany and will soon receive NASAMS from the USA, acc. to Minister of Defence. #ArmUkraineNow, it’s the only way to stop this war. pic.twitter.com/m4ZbAxoIiz

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) October 12, 2022