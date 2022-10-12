واشنطن تعجّل بشحن منظومة صواريخ “ناسامز” إلى أوكرانيا.. هذه بعض مميزاتها

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعجّل بشحن منظومة صواريخ (ناسامز) المتقدمة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، بعد تعرّضها لهجمات صاروخية من روسيا.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية “نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب”.

وتابع “نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة (ناسامز) إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن، حتى تتمكن قوات الدفاع الأوكرانية من التصدي للهجمات الصاروخية الروسية”.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال 8 أنظمة صواريخ (ناسامز) إجمالًا إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم 2 قريبًا و6 خلال إطار زمني أطول.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة، يوم الاثنين، بدعم دفاعات بلاده الجوية بعد تعرّض كييف ومدن أخرى لهجمات صاروخية خلّفت العديد من القتلى.

وكان زيلينسكي قد أكد في وقت سابق سعي بلاده للاستفادة الفورية من منظومة الصواريخ (ناسامز) لفاعليتها في صد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

Ukraine has received IRIS-T from Germany and will soon receive NASAMS from the USA, acc. to Minister of Defence. #ArmUkraineNow, it’s the only way to stop this war. pic.twitter.com/m4ZbAxoIiz — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) October 12, 2022

خصائص متعددة وخارقة

ومنظومة الصواريخ (ناسامز) عبارة عن نظام دفاع صاروخي مضاد للطائرات “أرض جو” من متوسط إلى طويل المدى، تم تطويره عام 1998 في شراكة بين مؤسسات الدفاع الأمريكية والنرويجية.

دخلت الخدمة ضمن منظومة الدفاع الجوي للولايات المتحدة والنرويج عام 2005، وهي مجهزة بـ3 منصات إطلاق متعددة المهام، تحمل كل منها ما يبلغ 6 صواريخ جاهزة للإطلاق.

وتم تطوير تركيب هذه المنظومة وتفعيلها لحماية المجال الجوي لأي بلد، لا سيما أنها تتكون من رادار المراقبة والاستطلاع عالي الدقة وذي إشعاع ثلاثي الأبعاد للكشف عن الأهداف الجوية وتتبّعها.

ويمكن نشر هذه المنظومة لأغراض الكشف والرصد والاشتباك والتدمير لكل من الطائرات الثابتة الجناح والمروحيات وصواريخ كروز والمسيّرات.

وتنتشر منظومات (ناسامز) الدفاعية في 12 دولة، هي الولايات المتحدة والنرويج وفنلندا وإسبانيا وهولندا وسلطنة عمان وليتوانيا وإندونيسيا وأستراليا والمجر، ودولة أخرى لم تسمها الشركة المصنعة.

يُذكر أن (ناسامز) هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن.