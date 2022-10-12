بعد نورد ستريم.. بولندا تعلن عن تسريب في خط أنابيب النفط الروسي “دروجبا”

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها رصدت تسريبًا في أحد أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوربا، وأشارت إلى أنه ربما نتج عن حادث.

وقالت شركة تشغيل أنابيب النفط (بيرن) إنها رصدت التسريب، مساء الثلاثاء، في المسار الرئيسي الذي ينقل النفط إلى ألمانيا.

وقال ماتيويس بيرجر -كبير المسؤولين البولنديين عن البنية التحتية للطاقة- لرويترز “يمكننا الحديث عن ضرر غير مقصود”. وأشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن التسريب ناتج عن تخريب.

وذكرت الشركة في بيان أن الأسباب الدقيقة للتسريب لم تتضح في هذه المرحلة. وتم اكتشاف التسريب في جزء من الأنبوب يقع على مسافة نحو 70 كيلومترًا من مدينة بوتسك وسط بولندا.

وخط أنابيب دروجبا النفطي -يعني (الصداقة) باللغة الروسية- هو أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، وينقل النفط الروسي إلى معظم دول وسط أوربا بما فيها ألمانيا وبولندا وبيلاروسيا والمجر وسلوفاكيا والتشيك والنمسا.

وذكرت الشركة المشغلة أن الخط الثاني من الأنابيب وأجزاء أخرى من البنية التحتية لها تعمل بشكل اعتيادي.

بوتين: “عمل إرهابي”

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن عمليات التسرّب التي طالت خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بألمانيا، هي “إرهاب دولي”.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة أمام منتدى للطاقة أن عمليات التسرب تخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا.

وتابع الرئيس الروسي “المستفيدون واضحون، لأن هذا الحادث يعزز الأهمية الجيوسياسية لأنظمة الغاز المتبقية، تلك التي تمر عبر أراضي بولندا وأوكرانيا، والتي بنتها روسيا على نفقتها الخاصة، ولكنه أيضًا يفيد الولايات المتحدة التي يمكنها الآن تسليم طاقتها بأسعار مرتفعة”.