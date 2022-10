بعد تحذيره من “قيامة نووية”.. بايدن: بوتين أساء التقدير في أوكرانيا لكن لا أظن أنه سيلجأ لهذا السلاح

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “أساء التقدير تمامًا” في أوكرانيا، وأنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا.

وخلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية أمس الثلاثاء، قال بايدن “أعتقد أنه (بوتين) شخص عقلاني لكنه أساء التقدير بشكل كبير”، وردًّا على سؤال عما إذا كان يرى أن بوتين سيستخدم السلاح النووي، أجاب بايدن”لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن خطر “القيامة النووية” وصل إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية، إلا أنه صرّح أمس بأنه لا يعتقد أن بوتين سيتخذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

