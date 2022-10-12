بعد تحذيره من “قيامة نووية”.. بايدن: بوتين أساء التقدير في أوكرانيا لكن لا أظن أنه سيلجأ لهذا السلاح

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “أساء التقدير تمامًا” في أوكرانيا، وأنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا.

وخلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية أمس الثلاثاء، قال بايدن “أعتقد أنه (بوتين) شخص عقلاني لكنه أساء التقدير بشكل كبير”، وردًّا على سؤال عما إذا كان يرى أن بوتين سيستخدم السلاح النووي، أجاب بايدن”لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن خطر “القيامة النووية” وصل إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية، إلا أنه صرّح أمس بأنه لا يعتقد أن بوتين سيتخذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

Without detailing specifics, President Biden says contingencies have been gamed out should Russia use a tactical nuclear weapon in Ukraine https://t.co/EiwMxTbhRL pic.twitter.com/N7cSo3vjOx — CNN Politics (@CNNPolitics) October 12, 2022

وأضاف “أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له أن يتحدث عن ذلك، فكرة أن زعيمًا عالميًّا لواحدة من أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحًا نوويًّا تكتيكيًّا في أوكرانيا”، وأشار إلى أن بوتين “كان يعتقد أنه سيُستقبل بالأحضان، وأعتقد أن حساباته كانت خاطئة تمامًا”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أنه ليست لديه “أي نية” للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولكن من دون أن يستبعد تمامًا هذه الإمكانية، إذ ذكر أن “الأمر مرهون” بالظروف.

وقال بايدن “ليست لديّ أي نية للقائه”، ثم استدرك “لكن على سبيل المثال، إذا جاء إليّ في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح بريتني غرينر (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا)، فسألتقي به”.

لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه يرفض “التفاوض مع روسيا على أي شيء يتعلق ببقائهم (الروس) في أوكرانيا أو احتفاظهم بجزء من أراضيها”.

وشنت روسيا، الثلاثاء، ضربات كثيفة على منشآت أوكرانية، في حين تعهدت مجموعة السبع -التي عقدت اجتماعًا طارئًا- بمحاسبة الرئيس فلاديمير بوتين على هذه الهجمات.