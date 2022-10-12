أوكرانيا تعلن العثور على جثث مدفونة لعشرات المدنيين في بلدات استعادتها بدونيتسك (فيديو)

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الثلاثاء، العثور على عشرات الجثث لمدنيين كانوا مدفونين في بلدتين استعادتهما القوات الأوكرانية أخيرًا بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأشارت النيابة في بيان إلى “العثور على الكثير من القبور في مدينتي سفياتوغيرسك وليمان المحررتين، بما في ذلك 34 جثة كانت مدفونة في سفياتوغيرسك و44 في ليمان”.

وأكدت النيابة العامة أن بعض الجثث التي عُثر عليها في سفياتوغيرسك تحمل آثار “ميتة عنيفة”، كما عُثر على رفات متفحمة لشخصين في سيارة.

وفي ليمان، عُثر على نحو 110 قبور، أُخرج منها 44 جثة على الفور، بينها جثث “طفل يبلغ سنة واحدة وأسرته بأكملها”.

يُذكر أن أوكرانيا أعلنت، الشهر الماضي، العثور على “غرف تعذيب” تضم مئات القبور في مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف التي استعادتها قواتها من روسيا أخيرًا، بجانب “غرفتي تعذيب” أخريين في مدينة بالاكليا القريبة.

ووفق السلطات المحلية، عُثر في هذا الموقع على 443 قبرًا أحدها يحتوي على جثث 17 جنديًّا أوكرانيًّا.

وتتهم كييف القوات الروسية بارتكاب انتهاكات كثيرة، إذ تكتشف بعد انسحاب هذه القوات قبور مدنيين قُتلوا أو ضحايا تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات.