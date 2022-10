فايننشال تايمز: نشطاء المناخ يخشون عواقب الاحتجاج خلال قمة شرم الشيخ

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصر على مدار العقد الماضي حظرت جميع أشكال الاحتجاج تقريبًا وقمعت عمل المجتمع المدني المستقل، حتى أصبحت برأي المنظمات الحقوقية الدولية “دولة استبدادية بشكل متزايد”.

وقد أدى ذلك إلى مزيد من الشكوك بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية حول ما إذا كانت ستتمكن من المشاركة قمة المناخ (كوب 27) التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين المصريين وعدوا بالسماح بالاحتجاج. وتعهد وزير الخارجية سامح شكري في مايو/ أيارالماضي، بتوفير”منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات توفر للناشطين فرصة كاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي”.

غير أن بعض النشطاء المصريين يعتبرون أن هذه الخطوات غير كافية. ويبدو أن القليل من دعاة حماية البيئة على الصعيدين المحلي والدولي مقتنع تمامًا بالضمانات الرسمية، بحسب الصحيفة.

Egypt is in a human rights crisis. That doesn’t bode well for a successful COP27 climate summit.

“We need activists and protests, environmental journalists, independent courts. Absent those, we’re not going to come close to the climate policies we need.” https://t.co/m6X4Kv6sa1

— Richard Pearshouse (@RPearshouse) October 10, 2022