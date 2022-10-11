متحدث باسم الاتحاد الأوربي للجزيرة مباشر: نأخذ تهديدات بوتين النووية في أوكرانيا على محمل الجد (فيديو)

قال المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوربي لويس ميغل، الاثنين، إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تدل على عدم اهتمام موسكو بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا أن الاتحاد يأخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النووية في أوكرانيا على محمل الجد.

وأوضح في حوار مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الاتحاد الأوربي حاول الحوار مع الروس مرارا للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، دون جدوى.

وأشار إلى إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 22 مكالمة مع روسيا قبل وأثناء العملية العسكرية في أوكرانيا، فضلا عن زيارة قادة الاتحاد الأوربي لموسكو.

وأضاف أن روسيا قابلت المطالبات الأوربية بوقف العملية العسكرية بالرفض، وأصرت على مواصلتها وتحقيق أهدافها.

وضربت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة الصباحية، الاثنين، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التدفئة.

وتأتي الضربات التي يصفها مراقبون بأنها انتقامية، بعدما أعلن بوتين أن الانفجار الذي وقع على جسر روسي يؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان “هجوما إرهابيا”.





وقال ميغل إن “الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني”.

وأشار إلى صدمة أوربا مما يجري “فقبل هذه الحرب، لم يكن أي من المسؤولين الأوربيين يتصور أن يوما من الأيام سيأتي هذا العدوان الروسي على أوكرانيا”، وفق تعبيره.

بعثة عسكرية

وتطرّق المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوربي إلى تأسيس البعثة العسكرية الأوربية في كييف لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال إن البعثة التي تحدّث عنها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل كانت على الطاولة منذ زمن لتقريب الجيش الأوكراني من الاتفاقيات التي أُبرِمت بين الطرفين منذ سنوات.

وأضاف “العدوان الذي حصل دفع الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ قرارات بشكل أسرع، بما في ذلك الدعم العسكري من دول أوربية عديدة للجيش الأوكراني”.

وقبل أيام، قال بوريل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يأمل أن يتمكن الاتحاد في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من إطلاق بعثته التدريبية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح ميغل أن الضربات الروسية اليوم دعت قادة أوربا إلى اتخاذ إجراءات سريعة، كما حدث مع ألمانيا التي قررت تسليم أوكرانيا منظومة دفاع جوي خلال أيام.