يشتبه في أنهم موالون لروسيا.. قراصنة يهاجمون مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية

تعطّلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأمريكية الرئيسية مدة وجيزة، أمس الاثنين، في أعقاب هجمات إلكترونية يعتقد أن مجموعة قرصنة موالية لروسيا حرضّت عليها.

وقالت الوكالة الأمريكية للأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية إنها “على عِلم بتقارير عن هجمات موزّعة لحجب الخدمة تستهدف العديد من المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية”.

وأوضح متحدث باسم الوكالة أنهم ينسقون مع الكيانات التي يحتمل أن تكون قد تأثّرت بهذه الهجمات ويقدمون لها المساعدة إذا اقتضت الضرورة.

واستهدفت الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (دي دي أو إس) المواقع الإلكترونية لمطارات مدن أتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.

وتعمل “الهجمات الموزعة لحجب الخدمة” على إغراق المواقع الإلكترونية والخوادم بحركة خاطئة وإرباكها، وذلك لإضعاف وظائفها أو تعطيلها كليًّا.

وبدأت الهجمات على مواقع المطارات الأمريكية بعد أن نشرت جماعة “كيل نت” (شبكة اقتل) للقرصنة الموالية لروسيا قائمة بالمواقع المستهدفة وشجعت أنصارها على مهاجمتها.

