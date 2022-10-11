طوابير الجوع.. مأساة إنسانية يعيشها سكان تعز اليمنية بسبب الحصار (فيديو)

يقضي يمنيون جُل أوقاتهم في محاولة الحصول على خبز، إذ يقف بعضهم في مدينة تعز من الصباح حتى المساء في طوابير طويلة للحصول على أرغفة مدعومة.

وارتفعت أسعار الخبز بشكل كبير في المخابز الرسمية بطريقة تجعل من الصعب على المواطن العادي أن يشتريه، وسط المأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة المحاصَرة.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة منذ اندلاع النزاع عام 2015.

كما تتهم المنظمات الحوثيين بمنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.

وتحدّث شاب للجزيرة مباشر عن سبب انتظاره ساعات طويلة في طابور الخبز قائلا “هنا يبيعون 5 أقراص بـ100 ريال، ونحن أسرة كبيرة نازحة، لذلك يصعب علينا جدًّا الذهاب إلى الأفران التي تبيع بالسعر الرسمي”.

وقالت امرأة يمنية وهي تشكو “آتي إلى هنا لأن (منظمة) الإغاثة لم تأتِ لنا بالخبز. حالتنا صعبة، زوجي لا يعمل وأنا كذلك، من أين نأتي بالأموال؟”.

وأضافت “حروب حروب حروب، تعبنا، كم سنبقى في هذه الحروب؟ فكّوا عنا الحصار”.

ويشهد اليمن حربًا مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.