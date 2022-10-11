جيش الاحتلال: إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار من سيارة شمالي الضفة (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن أحد جنود الاحتلال أصيب بإطلاق نار من سيارة مارة بمفرق غانوت قرب مستوطنة شفي شومرون شمالي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وإن تلك السيارة لاذت بالفرار.

وقالت الهئية الإسرائيلية، إن الجندي أصيب برصاصة في كتفه أثناء تأمين مسيرة للمستوطنين قرب محطة قطار سبسطية غرب نابلس، وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى مئير في كفار سابا.

פיגוע ירי בשומרון: הרכב החשוד שממנו בוצע הפיגוע@carmeldangor pic.twitter.com/njmHgeIn4j — כאן חדשות (@kann_news) October 11, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عشرة أشخاص وصفتهم بأنهم “مطلوبون” بأنحاء من الضفة الغربية، في وقت تحاصر فيه مخيم شعفاط شرقي القدس لليوم الثالث على التوالي بحثًا عن منفذ عملية مساء السبت “عدي التميمي” الذي قتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، ضاحية السلام إحدى ضواحي مخيم شعفاط، وأخذت قياسات منزل عائلة التميمي (منفّذ عملية شعفاط) في ضاحية السلام، تمهيدًا لهدمه.

واندلعت فجرًا مواجهات في شوارع المخيم وأزقته أصيب خلالها عشرات من المواطنين باختناق، جراء إطلاق عشوائي مكثف لقنابل الغاز اتجاه منازلهم.