دماء على الحقيبة ووداع برائحة الموت.. أب يجلس أمام جثة ابنه بعد قصف استهدف حلب (صور)

غاب الطفل السوري “محمود” اليوم وافتقده زملاؤه في المدرسة، رحل اليوم بلا عودة وبقيت حقيبته شاهدة على إجرام قوات النظام وروسيا التي قتلته، أمس الاثنين، في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.

قُتل طفل وأصيبت والدته بجروح بالغة في قصف مدفعي لقوات النظام السوري وروسيا، استهدف منزلًا سكنيًّا وصالة أفراح في القرية، ونجا طفلان كانا خارج المنزل لحظة الاستهداف.

غاب محمود اليوم وافتقده زملاؤه في المدرسة، رحل اليوم بلا عودة وبقيت حقيبته شاهدة على إجرام قوات النظام وروسيا التي قتلته أمس الاثنين 10 تشرين الأول في بلدة الأبزمو بريف #حلب الغربي.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/JmcoSMtc2y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 11, 2022

وبث الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صورًا توثّق لحظات الوداع الأخيرة من داخل ممر المستشفى، حيث جلس الأب على الأرض في أسى قرب جثة ابنه.

وعلّقت الخوذ البيضاء على المشهد: “لحظات وداع مثقّلة برائحة الموت، سكون قاتل تجتمع فيه الذكريات للمرة الأخيرة، جثة طفله أمامه بعد أن قتلته قذائف قوات النظام وروسيا، هنا اللاحياة في وطن ينزف وما بقي منه إلا الموت”.

لحظات الوداع الأخير، مثقّلة برائحة الموت،سكون قاتل تجتمع فيه الذكريات للمرة الأخيرة، جثة طفله أمامه بعد أن قتلته قذائف قوات النظام وروسيا، مساء الاثنين 10 تشرين الأول، بقصف استهدف بلدة الأبزمو غربي #حلب، هنا اللاحياة في وطن ينزف وما بقي منه إلا الموت.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/kWQ1Yctutk — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 10, 2022

وأظهرت صورة أخرى حقيبة محمود المدرسية وهي ملطخة بالدماء، ثم أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة الأم لاحقًا متأثرة بإصابتها البليغة.

وأفادت الخوذ البيضاء بنزوح نحو 50 عائلة بسبب الذعر جراء القصف المدفعي الثقيل. وقالت وسائل إعلام محلية إن امرأتين أصيبتا بجروح وإن خيام النازحين تضررت من القصف.

مقتل طفل وإصابة والدته بجروح خطرة، اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني،بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلاً سكنياً وصالة أفراح في قرية الأبزمو بريف #حلب الغربي، فرقنا تفقدت مكان القصف وبحثت عن طفلين أٌبلغت عن فقدانهما ليتبين أنهما كانا خارج المنزل لحظة الاستهداف.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/mUh2HN81QT — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 10, 2022

ووافق يوم الجمعة الـ30 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا لدعم نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة في مارس/ آذار 2011.

ويتمركز آلاف الجنود الروس في أكثر من 30 قاعدة ونقطة عسكرية بمناطق سيطرة النظام أبرزها قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية التي تنطلق منها أغلب الطائرات التي تقصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وبحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن القوات الروسية تسببت في مقتل 6 آلاف و943 مدنيًّا منذ تدخلها في سوريا.