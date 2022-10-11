طقوس استفزازية وقرابين.. مئات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى في “عيد العرش” اليهودي (فيديو)

اقتحم مئات من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا فيها طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتابعة وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة في ثاني أيام ما يسمى “عيد العُرش” اليهودي.





قرابين وسجود ملحمي

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى وعند باب القطانين، ورقصات جنونية عند باب الأسباط حاملين “القرابين النباتية” كما أدى مستوطن ما يسمى “السجود الملحمي” على عتبة باب السلسلة.

واستبقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى بأعداد كبيرة لتأمين الاقتحامات وقامت بإبعاد الفلسطينيين ومنعتهم من التنقل في ساحات الحرم وسيرت طائرة في سماء المسجد الأقصى.





اقتحام المصلى القبلي

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين فيه واعتقلت شابين بعد الاعـتداء عليهما أمام باب السلسلة، وعرقلت عمل الطواقم الصحفية والمصورين ومنعتهم من تغطية الاقتحامات.

وكان العشرات من الفلسطينيين قد احتشدوا داخل الأقصى وصدحوا بالتكبيرات في وجه اقتحامات المستوطنين، في حين عمدت شرطة الاحتلال لتعزيز انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

حاملين "القرابين النباتية".. رقصات المستوطنين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/bhki4spYkT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وكان المئات من سكان القدس وأراضي الـ48 قد وصلوا إلى أبواب المسجد الأقصى عند صلاة الفجر، فمنعتهم شرطة الاحتلال من الدخول وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة، كما منعت شرطة الاحتلال من هم دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق المداخل وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عدد من البلدات في القدس الشرقية.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى في اليوم الثاني من "عيد العُرش العبري" pic.twitter.com/PFW2psjMvE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

تكثيف الاقتحامات

ويشهد المسجد الأقصى انتشارًا مكثفًا لشرطة وقوات الاحتلال الخاصة لتأمين اقتحامات المستوطنين مع فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل، إلى المسجد.

وتعمد سلطات الاحتلال في الأعياد والمناسبات اليهودية إلى تصعيد الإجراءات التعسفية والتضييق على الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما تستغل قوات الاحتلال المناسبات للتنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية وتكثيف اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل.

تكبيرات المرابطات في وجه المستوطنين وقوات الاحتلال بطريق باب السلسلة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/1nQNeKFed8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 11, 2022

الخارجية الفلسطينية تحذر

وفي هذا السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الاستفزازية التي يمارسها المستوطنون بشكل يومي للبلدة القديمة في القدس وللمسجد الأقصى المبارك وباحاته.

كما أدانت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء دعوات الجماعات الاستيطانية إلى توسيع دائرة المشاركة في تلك الاقتحامات ودعواتها إلى أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، في استباحة يومية غير قانونية للأقصى.

رقص وغناء للمستوطنين اليهود خلال توجههم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/AhfXID5RQ7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 11, 2022

وأكدت أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها.

وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مستوطن يؤدي ما يسمى "السجود الملحمي" على عتبة باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/vEKQmvG3uz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2022

وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات أو كوضع أصبح اعتياديًّا ومألوفًا لأنه يتكرر كل يوم، وبذلك لا يستدعي أي ردود أو مواقف تجبر دولة الاحتلال على وقفها أو تفرض عليها إجراءات رادعة.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو اكتفاءه ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق ووقوف المسؤولين الأمميين عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة، أصبح يؤدي إلى إحداث تآكل متسارع لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.