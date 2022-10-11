أم محمد.. نازحة سورية تكافح لتوفير الخبز لزوجها وابنها المعاقيْن (فيديو)

تعاني النازحة السورية أم محمد كل يوم لأجل أسرتها التي تضم شخصين من ذوي الإعاقة، إذ تضطر إلى العمل ساعات مقابل مبلغ زهيد لا يكفي أحيانًا لشراء الخبز.

وتقول في حديث للجزيرة مباشر “أعمل في الصباح لمدة 3 ساعات على الأقل لأؤمن سعر الخبز، وأحيانًا قد لا تكفي هذه الساعات لشرائه فاضطر للعمل الإضافي وأعمل ساعات أخرى”.

وتوضح النازحة من ريف إدلب الغربي إلى مخيم كفر ناصح في حلب أنها تمارس عملًا غير منتظم في الزراعة يوميًّا، من أجل إيجاد لقمة عيش لأسرتها.

وقالت أم محمد الذي يعاني زوجها وابنها من الإعاقة “هناك أشخاص يفسحون لنا المجال لنعمل بالساعة بنحو 4 ليرات تركية وأوقات أخرى 3 ليرات ونصف”.

ويعاني النازحون السوريون في المخيمات أوضاعًا اقتصادية صعبة ومستوى متدنيًا من الخدمات بسبب قلة المخصصات المالية وانقطاع المساعدات. وتشير تقديرات أممية إلى أن من بين مليون نازح يعيشون في المخيمات هناك 55‌% منهم بحاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية خلال العام الجاري.

وتتحدث وكالات الإغاثة الدولية والمحلية عن حالة من الإحباط، مما ترى أنه حالة من غض الطرف من المجتمع الدولي عن مأساة اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط.