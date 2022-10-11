“خُربت بيوتنا وقُتل أولادنا”.. أزمة الصرف الصحي تهدد النازحين شمالي سوريا بالأوبئة والأمراض (فيديو)

يواجه النازحون السوريون في إدلب خطرا بالغا، حيث تنتشر مياه الصرف الصحي بين خيامهم، وتنبعث منها روائح كريهة تتسبب في تفشي الأوبئة والأمراض.

وشكا العديد من قاطني المخيمات للجزيرة مباشر خطر الأمراض التي يواجهونها، وخصوصاً الكوليرا الذي بات منتشرا في المخيمات شمال غرب البلاد.

وقالت امرأة تعيش قرب مجرى الصرف الصحي “إنه مليء بالنجاسة، ولدينا أطفال أصيب بعضهم بالجرب بسببه. كله يأتي من الأوساخ”.

وأوضح شاب سوري أن “مجرى الصرف الصحي مليء بالحشرات والصراصير والفئران”، بينما لا توجد مراكز صحية قريبة من المخيمات.

تعاني مئات المخيمات في شمال غربي #سوريا من بيئة غير صحية في ظل انتشار سواقي الصرف الصحي المكشوفة، تعمل فرقنا ضمن خدمات الإصحاح على إغلاق فتحات الصرف الصحي وتنسيق المجاري وتعزيلها للحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصةً مع التفشي المتسارع لمرض #الكوليرا.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/p4g6doXScG — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 9, 2022

وشكا رجل كبير بالسن الوضع المأساوي وقال “نعاني أشد المعاناة من هذا المجرى الوبائي، حيث لا ننام بسببه. هو أساس الأمراض”.

وتابع “ضعوا أنفسكم مكاننا. اللي فينا مكفينا، خربت بيوتنا تركنا أرزاقنا، قتل أولادنا”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ظهور عدة إصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين شمالي سوريا، وسط تحذيرات منظمات محلية من تفشّي المرض وخروجه عن السيطرة في ظل انعدام البنية التحتية.