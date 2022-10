بعد يومين من تفجير جسر القرم.. ضحايا ودمار بقصف روسي متزامن على عموم مدن أوكرانيا (فيديو)

أسفرت سلسلة انفجارات متزامنة صباح اليوم الاثنين، هزّت مدنًا عديدة في أنحاء أوكرانيا، عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد يومين من تفجير جسر القرم الذي اتهمت موسكو كييف بتدبيره.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية إن عدة انفجارات هزت العاصمة كييف مما أدى إلى سقوط ضحايا. وسُمع دوي انفجارات قوية صباح اليوم في وسط كييف بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة، وقال إن “عمليات الإنقاذ مستمرة وأغلقنا الشوارع المركزية. أناشد جميع سكان العاصمة البقاء في الملاجئ”.

بدروه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه “في اليوم الـ299 للحرب يحاول الروس تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض”، مشيرًا إلى سقوط ضحايا جراء “انفجارات في كل البلاد”.

وأضاف أن الضربات استهدفت البنية التحتية للطاقة، وأكد أن الأهداف الروسية اختيرت بعناية لإحداث أكبر قدر من التدمير، داعيًا الأوكرانيين إلى البقاء في الملاجئ اليوم واتباع قواعد السلامة بشكل دائم.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن الهجمات على وسط كييف أحرقت الناس في سياراتهم وهم في طريقهم إلى العمل، وتابع “روسيا دولة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسميًا”.

#BREAKING Mushroom cloud in centre of #Kiev 4 Explosions reported in centre of Kiev #Kyiv #CrimeanBridge pic.twitter.com/N54jHFUBcr

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة، فيما هرعت سيارات الإسعاف باتجاه موقع الانفجارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن من المحتمل أن يكون مكتب الرئيس الأوكراني في كييف قد دمر بقصف صاروخي. وأدت الضربات المتواصلة على العاصمة كييف لإيقاف حركة القطارات. وتعود أخر ضربة استهدفت كييف إلى 26 يونيو/حزيران.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني قال إن صاروخا سقط في شارع فلاديميرسكايا، حيث يقع مقر جهاز أمن الدولة، كما يقع بالقرب منه مكتب الرئاسة الأوكرانية.

⚡️Breaking: Four loud explosions were hear on Monday morning, Oct.10, at around 8:00 in central #Kyiv . Shortly afterwards the city's mayor Vitalii Klitshchko confirmed that there had been an enemy attack on the Ukrainian capital hitting its central Shevchenkivsky district. pic.twitter.com/a4a9KFR4nC

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء رويترز بسماع دوي انفجارات كذلك في مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل الأوكرانية. وأفاد مراسل الجزيرة بانقطاع جزئي للكهرباء في لفيف وخاركيف عقب الانفجارات.

يأتي ذلك، ذلك في أعقاب حادثة تفجير جسر القرم التي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه.

وصباح السبت الماضي، قالت السلطات الروسية إن انفجارًا كبيرًا لشاحنة مفخخة ألحق أضرارًا بجسر كيرش، الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

"There are several explosions in the Shevchenkivskyi district, in the centre of the capital city." #Kyiv Mayor Vitalii Klitschko

I just had a video call with a friend I. Kyiv who reports more explosions just a few minutes ago pic.twitter.com/ux29WDzaP9

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) October 10, 2022