لوحات إعلانية ولافتات تتهم حاكم دلهي بأنه “مسلم ومعادٍ للهندوسية”.. ما القصة؟ (شاهد)

تداول ناشطون عبر المنصات الهندية، عددًا من الصور والفيديوهات التي توثق لافتات وضعت في شوارع عدد من مدن غوجارات بغرب البلاد، تتضمن اتهامات لـ”أرفيند كيجريوال” حاكم ولاية دلهي والرمز البارز في حزب “آم آدمي” (المواطن العادي) بأنه مسلم.

وتظهر في الصور والفيديوهات المتداولة، صورة أرفيند كيجريوال مرتديًا قبعة الصلاة الإسلامية على أكثر من لوحة إعلانية في غوجارات.

وبحسب قناة (ذي نيوز) الهندية، فإن صور أرفيند كيجريوال كُتب على بعضها عبارات هجومية مثل “كيجريوال معادٍ للهندوسية”، “كيجريوال ارحل عن غوجارات”.

गुजरात में आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ काले होर्डिंग लगाये गये हैं, इन हॉर्डिंग्स पर केजरीवाल को मुस्लिम वेश में दिखाया गया है, और लिखा है “मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ”, साथ ही लिखा है “मैं ब्रह्म, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूँ” #RajendraPalGautam pic.twitter.com/ffV4jv1FtG — Vikas Bhadauria (@vikasbha) October 8, 2022

ولم يقف كيجريوال مكتوف الأيدي أمام ما حدث، بل أكد انتماءه إلى الهندوسية في خطاب ألقاه وسط مجموعة من النشطاء، ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وبحسب صحيفة (إنديا تايمز) الهندية، فإن كيجريوال قال في الفيديو “أريد أن أخبر هؤلاء، أني ولدت في يوم ميلاد الإله كريشنا، وقد أرسلني الله في مهمة خاصة للقضاء على أحفاد كانسا، وتخليص العامة من فسادهم وشغبهم”.

अब ये लोग भगवान को भी बदनाम करने लगे हैं। ये सारी असुरी शक्तियाँ एक हो गईं हैं। मैं एक बेहद धार्मिक आदमी हूँ। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक काम देकर भेजा है – इन कंस की औलादों का सफ़ाया करना, जनता को इनसे मुक्ति दिलाना। pic.twitter.com/lBhQqNQWKx — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 8, 2022

وبحسب الصحيفة الهندية، فإن “كانسا” الذي تحدث عنه كيجريوال في خطابه، هو أحد ملوك مجتمع “ماثورا” الهندوسي الذي كان يتمركز فيما يعرف بولاية غوجارات اليوم، وتقول الأساطير الهندوسية إن “الإله كريشنا” قتل “كانسا” بسبب فساده وظلمه.

وندد عدد كبير من النشطاء عبر الفضاء الإلكتروني الهندي بإقحام المسلمين فيما وصفوه بأنه “عداءات سياسية”، وقال الباحث والمؤرخ عرفان حبيب “لماذا تحول الأمر إلى مسألة بين المسلمين والهندوس للهجوم على كيجريوال تصورونه بقبعة صلاة؟ إنه أمر يستحق التوبيخ”.

Why is it a Hindu-Muslim issue? To take on Kejriwal and his party you show him in a skull cap, so reprehensible. https://t.co/qFuKepXu3m — S lrfan Habib एस इरफान हबीब عرفان حبئب (@irfhabib) October 8, 2022

وقال الصحفي والناشط كواشيك راج “المسلمون ليس لهم علاقة بالأمر، ولكن لإظهار أن كيجريوال معادٍ للهندوسية، أظهروه مرتديًا قبعة إسلامية”.

ووصف راج “ما حدث بأنه يخبرنا بالكثير عن حالة السياسة الهندية؛ فتشويه صورة المسلمين علنًا هو الاستراتيجية الوحيدة الرابحة من الناحية الانتخابية حاليًا” وفق قوله.

Muslims had nothing to do with it. But still to show Kejriwal as anti-Hindu, he is shown in skull cap. Tells a lot about the state of Indian politics. Publicly demonising Muslims is the only electorally profitable strategy. https://t.co/5NtYKilbMk — Kaushik Raj (@kaushikrj6) October 8, 2022

يُشار إلى أن الكراهية المعادية للمسلمين والفرض القسري للرموز الدينية الهندوسية والممارسات والقيود الغذائية على باقي أنحاء الهند، ومعارضة الممارسات والرموز الإسلامية، أصبحت أموراً روتينية في الهند منذ وصول حكومة ناريندرا مودي إلى السلطة.

وقد تم تأطير هذه المشاعر المعادية للمسلمين من خلال مشروع القومية الهندوسية الذي يتصور الهند أمة للهندوس، مع وجود مجتمعات أخرى ذات حقوق ثانوية، خاصة المسلمين والمسيحيين.