لوحات إعلانية ولافتات تتهم حاكم دلهي بأنه “مسلم ومعادٍ للهندوسية”.. ما القصة؟ (شاهد)

تداول ناشطون عبر المنصات الهندية، عددًا من الصور والفيديوهات التي توثق لافتات وضعت في شوارع عدد من مدن غوجارات بغرب البلاد، تتضمن اتهامات لـ”أرفيند كيجريوال” حاكم ولاية دلهي والرمز البارز في حزب “آم آدمي” (المواطن العادي) بأنه مسلم.

وتظهر في الصور والفيديوهات المتداولة، صورة أرفيند كيجريوال مرتديًا قبعة الصلاة الإسلامية على أكثر من لوحة إعلانية في غوجارات.

وبحسب قناة (ذي نيوز) الهندية، فإن صور أرفيند كيجريوال كُتب على بعضها عبارات هجومية مثل “كيجريوال معادٍ للهندوسية”، “كيجريوال ارحل عن غوجارات”.

ولم يقف كيجريوال مكتوف الأيدي أمام ما حدث، بل أكد انتماءه إلى الهندوسية في خطاب ألقاه وسط مجموعة من النشطاء، ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وبحسب صحيفة (إنديا تايمز) الهندية، فإن كيجريوال قال في الفيديو “أريد أن أخبر هؤلاء، أني ولدت في يوم ميلاد الإله كريشنا، وقد أرسلني الله في مهمة خاصة للقضاء على أحفاد كانسا، وتخليص العامة من فسادهم وشغبهم”.

وبحسب الصحيفة الهندية، فإن “كانسا” الذي تحدث عنه كيجريوال في خطابه، هو أحد ملوك مجتمع “ماثورا” الهندوسي الذي كان يتمركز فيما يعرف بولاية غوجارات اليوم، وتقول الأساطير الهندوسية إن “الإله كريشنا” قتل “كانسا” بسبب فساده وظلمه.

وندد عدد كبير من النشطاء عبر الفضاء الإلكتروني الهندي بإقحام المسلمين فيما وصفوه بأنه “عداءات سياسية”، وقال الباحث والمؤرخ عرفان حبيب “لماذا تحول الأمر إلى مسألة بين المسلمين والهندوس للهجوم على كيجريوال تصورونه بقبعة صلاة؟ إنه أمر يستحق التوبيخ”.

Why is it a Hindu-Muslim issue? To take on Kejriwal and his party you show him in a skull cap, so reprehensible. https://t.co/qFuKepXu3m

وقال الصحفي والناشط كواشيك راج “المسلمون ليس لهم علاقة بالأمر، ولكن لإظهار أن كيجريوال معادٍ للهندوسية، أظهروه مرتديًا قبعة إسلامية”.

ووصف راج “ما حدث بأنه يخبرنا بالكثير عن حالة السياسة الهندية؛ فتشويه صورة المسلمين علنًا هو الاستراتيجية الوحيدة الرابحة من الناحية الانتخابية حاليًا” وفق قوله.

Muslims had nothing to do with it. But still to show Kejriwal as anti-Hindu, he is shown in skull cap. Tells a lot about the state of Indian politics. Publicly demonising Muslims is the only electorally profitable strategy. https://t.co/5NtYKilbMk

