رجّت الملاجئ وأنفاق المترو.. الأوكرانيون “كبارا وصغارا” يتحدّون دوي الانفجارات بأغانٍ حماسية (فيديو)

لجأ الأوكرانيون الذين يحتمون داخل الملاجئ ومحطات المترو إلى الغناء للحفاظ على روحهم المعنوية، وذلك خلال تعرض عدد من المدن الأوكرانية لسلسلة ضربات روسية متزامنة صباح اليوم الاثنين.

ورصد مقطع مصور أطفالا أوكرانيين وهم يغنون النشيد الوطني بحماس، للتأكيد على أن أوكرانيا سوف تنتصر في النهاية ولن تخضع للتهديدات الروسية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع غناء الأطفال بشكل واسع مؤكدين أن روسيا سوف تدفع ثمن هذه الحرب غاليًا جدًّا.

وتكرر المشهد ذاته داخل إحدى محطات المترو التي تحولت إلى ملاجئ يختبئ بها آلاف الأوكرانيين هربًا من الهجمات الصاروخية.

ويُظهر مقطع مصور آخر مشاركة الكبار والصغار في غناء النشيد الوطني دعمًا لوطنهم وتأكيدًا على أن بلادهم يمكنها تجاوز تلك المحنة.

ولم تظهر على الأطفال الموجودين داخل الملاجئ المقامة بمحطات المترو، أي علامات لمشاعر الهلع والرعب جراء سماع دوي الانفجارات.

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW

وكتب حساب لامرأة تدعى إنا سوفسون “أنا وابني داخل محطة مترو بكييف، المكان مزدحم للغاية هناك كثير من الأطفال لكن الناس هادئون ولا داعي للذعر”.

من جهتها، عبرت النائبة في البرلمان الأوكراني كيرا روديك عن ألمها جراء الواقع المؤسف الذي يعيشه أطفال وطنها بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكتبت على تويتر “أطفال ينشدون النشيد الوطني لأوكرانيا في الملاجئ. لا ينبغي أن يعيش أي طفل مثل هذه الطفولة. يجب أن ننهي هذه الحرب”.

ونشرت النائبة مقطعا مصورا يظهر فيه الأطفال جالسين على طاولات تشبه المكاتب المدرسية وأمامهم بعض أدوات الرسم والتلوين، وهم يغنون النشيد الوطني للتغلب على أي خوف جراء الهجمات الروسية.

Children are singing the national anthem of #Ukraine in shelters. No kid should have such a childhood. We must end this war at our generation. The whole world must end.

Video source: https://t.co/9d0pgKw3dC pic.twitter.com/4eIJcHQbOO

