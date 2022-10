“لن أحمل ذنب القتل”.. انتحار مغني راب روسي تجنبا لمشاركته في حرب أوكرانيا (فيديو)

انتحر مغني راب روسي لتجنب التجنيد والقتال في الحرب الجارية بأوكرانيا بعدما سجل مقطع فيديو مباشر أخبر فيه جمهوره بقراره إنهاء حياته، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وظهر إيفان بيتونين (27 عامًا) -وهو مغني راب من كراسنودار جنوبي روسيا واسمه الفني “ووكي”- في مقطع الفيديو الذي نشره بقناته على تطبيق تليغرام، وهو يقول إنه لا يريد أن “يحمل ذنب القتل”. وجرى في وقت لاحق حذف مقطع الفيديو، وفق موقع أفيشا الإلكتروني.

وأضاف المغني الراحل “لست مستعدًّا للقتل من أجل أي أفكار”.

“I am not ready to take up arms and kill my own kind”

In 🇷🇺 Krasnodar, rapper Ivan "Walkie" Petunin committed suicide due to mobilization. His body was found near a high-rise building on Congressnaya Street.

He was 27 years old. At the same time, Petunin had a delay…

1/ pic.twitter.com/grcfzejaFe

