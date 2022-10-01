“لن أحمل ذنب القتل”.. انتحار مغني راب روسي تجنبا لمشاركته في حرب أوكرانيا (فيديو)

انتحر مغني راب روسي لتجنب التجنيد والقتال في الحرب الجارية بأوكرانيا بعدما سجل مقطع فيديو مباشر أخبر فيه جمهوره بقراره إنهاء حياته، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وظهر إيفان بيتونين (27 عامًا) -وهو مغني راب من كراسنودار جنوبي روسيا واسمه الفني “ووكي”- في مقطع الفيديو الذي نشره بقناته على تطبيق تليغرام، وهو يقول إنه لا يريد أن “يحمل ذنب القتل”. وجرى في وقت لاحق حذف مقطع الفيديو، وفق موقع أفيشا الإلكتروني.

وأضاف المغني الراحل “لست مستعدًّا للقتل من أجل أي أفكار”.

“I am not ready to take up arms and kill my own kind” In 🇷🇺 Krasnodar, rapper Ivan "Walkie" Petunin committed suicide due to mobilization. His body was found near a high-rise building on Congressnaya Street. He was 27 years old. At the same time, Petunin had a delay…

1/ pic.twitter.com/grcfzejaFe — RONCHECK1 🇺🇦 (@RONCHECK1) October 1, 2022

وذكر موقع (93 دوت رو) الإلكتروني أنه جرى العثور على جثمان الموسيقي بجوار مبنى متعدد الطوابق في كراسنودار.

وقال بيتونين إنه حصل على إعفاء من التجنيد بسبب مشاكل نفسية، غير أنه خشي أن يشمل قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنته السلطات الروسية جميع الرجال في سن التجنيد.

وكان بيتونين قد طرح ألبومًا جديدًا، أمس الجمعة، حمل اسم (ووك أوت بوي 3)، وطلب من جمهوره الاستماع له ولأغانيه السابقة لفهمه بشكل أفضل.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 من سبتمبر/أيلول المنقضي بـ”تعبئة جزئية” باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط.