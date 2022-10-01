استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد فايز خالد دمدوم (18 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة على مستوى العنق.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

ورصد مواطنون بكاميرا هاتف نقال إطلاق النار على الشاب وسط الطريق العام وسقوطه مضرجًا بدمائه.