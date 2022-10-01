أردوغان يقاضي سياسيًا ألمانيًا وصفه بعبارة غير لائقة

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفغانغ كوبيكي، بسبب وصفه أردوغان بعبارة غير لائقة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحامي مصطفى كابلان قوله إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في هيلديسهايم بتهمة “الإهانة والتشهير”.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر -الموالي لرجال الأعمال- قد وصف أردوغان بأنه “فأر صغير في الصرف الصحي” بينما كان يعلق على سياسة الهجرة عند الرئيس التركي.

وردًا على سؤال من قبل الوكالة الألمانية قال نائب زعيم الحزب إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “شبيغل” الألمانية فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام تفيد بأن تصريح كوبيكي “كان ينتقص من شأن الشخص المعني”، و”هجوم غير قانوني على شرف شخص آخر”.

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.