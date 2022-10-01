أردوغان: لن نصدّق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ما لم تفيا بتعهداتهما

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستحافظ على موقفها “المبدئي الحازم” بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى وفائهما بالتعهدات المقدَّمة إلى أنقرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد بأن تركيا لن تصدّق على طلب العضوية “حتى يتم الوفاء بالوعود” التي قطعتها الدولتان.

وعلّق على تسليح اليونان جزرًا في بحر إيجة، قائلًا “تشجيع اليونان التي تسلّح الجزر لا يمت بصلة إلى العقل والتحالف، وسياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون في صالح أحد”.

وجدّد أردوغان تحذيره لليونان بسبب ما قال إنها انتهاكات تقوم بها أثينا للمجال الجوي فوق بحر إيجة.

مباشر | كلمة للرئيس #أردوغان أمام البرلمان التركي https://t.co/owqSXuu2Zt — TRT عربي (@TRTArabi) October 1, 2022

وقال في سبتمبر/أيلول المنقضي “صبرنا له حدود إذا استمرت (اليونان) في القيام بتلك التهديدات غير القانونية ضدنا، باستخدام جزرها وقواعدها هناك”.

وأضاف “عندما ينتهي صبرنا سنقوم بما هو ضروري لأن إعاقة أجهزة الرادار في مقاتلاتنا لا يبشر بالخير”، دون تقديم تفاصيل.

وأوضح الرئيس التركي أن الوقت قد حان لكي “تتحلى أثينا بضبط النفس”.

ومستخدمًا خطابًا يلجأ إليه كثيرًا عندما تهدد تركيا بشن عملية عسكرية، قال أردوغان “بخلاف ذلك، يمكننا أن ننزل إلى هناك فجأة ذات ليلة، مثلما أقول دائمًا”.

وكانت أنقرة قد أعلنت أن طائرات تركية -كانت بمهمة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط- استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوي (إس-300) منددة بهذا “العمل العدائي”.