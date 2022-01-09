سفير إسرائيل في البحرين: نشتري الألومنيوم من المنامة وبدأنا التعاون بشأن تقنيات المياه

كشف سفير إسرائيل لدى البحرين (إيتان نائيه) في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، نُشرت اليوم الأحد، أن تل أبيب بدأت تشتري الألومنيوم من المنامة.

وقال (نائيه) إن “إسرائيل بدأت بشراء الألومنيوم من البحرين”، متوقعًا “نموًا في حجم صادرات البحرين من الألومنيوم إلى إسرائيل في المستقبل”.

وأكد أن “البلدين قد بدآ التعاون في مجالات تقنيات المياه”، لافتًا إلى “إمكانية تحقيق تقدم بمجال الأمن الغذائي في ظل وجود تكنولوجيا متقدمة جدًّا قادمة من إسرائيل”.

وكشف السفير عن قرب موعد إطلاق رحلات بين إسرائيل والبحرين على متن الخطوط الجوية الإسرائيلية (العال)، وكذلك اتفاقية (النقل البحري-الجوي) التي ستتيح نقل البضائع من السفن إلى الطائرات المتجهة إلى إسرائيل في المستقبل القريب.

نتطلع لصداقة دافئة مع البحرين https://t.co/Bdbtu02FVt — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) January 9, 2022

وكشف عن “تطلّع نحو إرسال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات ولا سيما المجالات الطبية”.

وعُيّن نائيه أول سفير لإسرائيل لدى البحرين في 2021، بعد عام من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات. وألومنيوم البحرين إحدى شركات إنتاج الألومنيوم الكبرى في المنطقة.

ووقّعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية.

وتوسعت العلاقات بين إسرائيل وشركائها الجدد منذ توقيع الاتفاقات لتشمل تبادل الرحلات الجوية المباشرة وصفقات اقتصادية وغيرها. بعدها توسعت دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان.

ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي وجدوا فيها خرقًا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا لأي اتفاق سلام مع إسرائيل.