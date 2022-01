الشرطة الهندية تعتقل صاحب التطبيق المشبوه “مسلمات للبيع” (فيديو)

اعتقلت الشرطة الهندية شخصًا لضلوعه في محاولة بيع سيّدات مسلمات على تطبيق إلكتروني.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الهندية، صورًا للمتهم أمكارشوار ثاكور الذي يقف وراء تطبيق “سولي ديلز“، والذي أثار ضجة في الهند طوال الأشهر الستة الماضية؛ بعرضه صورًا لسيّدات مسلمات بعضهن من الرموز الهندية الشهيرة للبيع نوعًا للسخرية بهنّ.

وأفادت صحيفة “الأخبار الآسيوية الدولية/ ANI” أن شرطة العاصمة نيودلهي ألقت القبض، الجمعة، على المتهم مشيرة إلى أن ثاكور كان عضوًا في مجموعة شهيرة على منصات التواصل الهندية تدعى “تريد جروب” كانت قد انخرطت في حوادث عدة للسخرية والازدراء من الإسلام والمسلمين في الهند.

Aumkareshwar Thakur, #SulliDeals app creator and mastermind arrested from Indore. He was the member of Trad-Group on Twitter made to troll Muslim women: DCP KPS Malhotra, Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO), Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/Eb55Kqrwai

— ANI (@ANI) January 9, 2022