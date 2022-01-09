الشرطة الهندية تعتقل صاحب التطبيق المشبوه “مسلمات للبيع” (فيديو)

اعتقلت الشرطة الهندية شخصًا لضلوعه في محاولة بيع سيّدات مسلمات على تطبيق إلكتروني.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الهندية، صورًا للمتهم أمكارشوار ثاكور الذي يقف وراء تطبيق “سولي ديلز“، والذي أثار ضجة في الهند طوال الأشهر الستة الماضية؛ بعرضه صورًا لسيّدات مسلمات بعضهن من الرموز الهندية الشهيرة للبيع نوعًا للسخرية بهنّ.

وأفادت صحيفة “الأخبار الآسيوية الدولية/ ANI” أن شرطة العاصمة نيودلهي ألقت القبض، الجمعة، على المتهم مشيرة إلى أن ثاكور كان عضوًا في مجموعة شهيرة على منصات التواصل الهندية تدعى “تريد جروب” كانت قد انخرطت في حوادث عدة للسخرية والازدراء من الإسلام والمسلمين في الهند.

Aumkareshwar Thakur, #SulliDeals app creator and mastermind arrested from Indore. He was the member of Trad-Group on Twitter made to troll Muslim women: DCP KPS Malhotra, Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO), Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/Eb55Kqrwai — ANI (@ANI) January 9, 2022

وذكرت وكالة “أن دي تي في” الهندية أن القبض على ثاكور الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، جاء بعد أن اعترف عليه نيراج بيشنوي مؤسس البرنامج الشبيه “بولي باي”، والذي تسبب بضجة واسعة في مواقع التواصل الهندية، مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت الوكالة الهندية عن شرطة نيودلهي أن نيراج بيشنوي اعترف أنه كان على تواصل مع ثاكور طيلة الأشهر الستة الماضية منذ ظهور تطبيق “سولي ديلز”، كما اعترف أيضًا أنه احترف عمليات الاختراق الشبكي منذ أن كان عمره 15 عامًا، واعتاد على ممارسة عمليات اختراق ضد مدارس وجامعات في الهند وباكستان.

وذكرت وكالة “أن دي تي في” أنه قبل القبض عليه بيوم واحد فقط غرّد عبر أحد حساباته على تويتر قائلًا: “لقد ألقيتم القبض على الشخص الخطأ يا شرطة، إنني انفجر ضحكًا”.

وأضاف ساخرًا “هناك شخص واحد فقط متورط وهو أنا. لقد ألقت الشرطة القبض على أحد أتباع هذا الحساب الذي لا علاقة له بالتطبيق، ولم يغرّد بأي شيء خطأ. يجب أن تخجلوا من أنفسكم.. يا للعار”.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يجري فيها التحرش بنساء مسلمات في الهند، عبر الأسلوب نفسه، بوضع صورهن “في مزاد” لبيعهن على الإنترنت.

وكان موقع “سولي ديلز” قد وضع صورًا لنحو (80 سيدة مسلمة) مستخدمًا صورهن الحقيقية التي يضعنها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم الموقع تعبير “صفقات اليوم”.

ورغم أنه لم تكن هناك نية حقيقية لبيع النساء بالفعل إلا أن الغرض كان إهانة النساء المسلمات فقط، وسط تصاعد موجة القومية المتشددة في الهند في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم.

وتُستخدم كلمتا “سولي”، و”بولي” في اللغة الهندية الدارجة للتعبير عن النساء المسلمات بشكل مثير للازدراء والتحقير.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويوروك تايمز الأمريكية، فإن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتحمل مسؤولية الصراع المتواصل في العديد من الولايات والأقاليم بين الهندوس من جهة، والمسلمين وباقي الديانات من جهة أخرى، مما يجعل البلاد مفتوحة على مزيد من التصعيد الديني والعرقي.

وينفي الحزب الهندي نيته تحويل الهند العلمانية والتعددية رسميًا إلى دولة هندوسية، لكن كثيرين من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند يقولون إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ أن تولى مودي السلطة عام 2014.

رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي متهم بشن حرب عرقية ضد المسلمين