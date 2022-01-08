سياسة|مصر

صدمة بين المصريين بعد القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمتي هتك العرض والاتجار بالبشر

رجل الأعمال محمد الأمين
8/1/2022-|آخر تحديث: 8/1/202209:35 PM (مكة المكرمة)

ساد جدل واسع بين شرائح المجتمع المصري، اليوم السبت، في أعقاب إعلان النيابة العامة إلقاء القبض على محمد الأمين رجل الأعمال الشهير، المالك السابق لشبكة قنوات (سي بي سي) الخاصة ولقنوات وشركات أخرى، على خلفية عدة تهم مرتبطة بالاتجار بالبشر وهتك العرض والاعتداء الجنسي على فتيات يتيمات داري أيتام أسسهما.

ومساء أمس الجمعة، قررت النيابة المصرية حبس رجل الأعمال محمد الأمين، إثر اتهامه بـ”الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات”.

ووفق إعلام محلي “قررت نيابة القاهرة حبس رجل الأعمال محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام (لم يسمهما)”.

 

وأصيب المصريون بصدمة من لائحة الاتهامات وأقوال الضحايا في القضية التي فجرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر (المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام).

وقالت الوزارة في بيان إنها “بادرت فورا بإغلاق مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون”.

وأضافت “لم يكن في مقدورنا الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منا بسير التحقيق والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة”.

وكانت صفحة (أطفال مفقودة) على موقع فيسبوك أول من كشف عن التعديات المرتكبة ضد الفتيات اليتيمات في دار الأيدي الأمينة.

ونشرت الصفحة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقطعًا مصوّرًا لاستغاثة عدد من فتيات الدار نتج عنه تحرك السلطات المصرية عبر مكتب النائب العام رسميا في هذه القضية.

 

ومحمد الأمين رجل أعمال مقرب من السلطات، وهو مؤسس شبكة قنوات (سي بي سي)، كما يملك شبكة قنوات (مودرن).

وكان شريكا في كل من فضائيتي (النهار) و(النهار دراما)، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة (عامر جروب) العقارية.

وفي عام 2014 عين محمد الأمين عضوًا بمجلس أمناء صندوق (تحيا مصر) المختص بتنفيذ مشروعات تنموية وذلك بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أقوال صادمة للضحايا

ونشرت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية الرسمية، السبت، نص شهادات ضحايا المتهم محمد الأمين وذكرت أن بين الضحايا فتاة عمرها 13 عاما.

وقالت إحدى فتيات الدار التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين -في تقرير وزارة التضامن- “كان كل ما يحط إيده على جسمي أعيط.. لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي أمضي على الورقة دي وتبقي امرأتي. ولما سألته إيه الورقة دي؟ قالي ورقة زواج”.

وورد أيضا بالتقرير المفصل لمحامي التضامن الاجتماعي شهادة لفتاة أخرى نصها “جابلنا سماعات في أوضته (غرفته) وكان بيجيبني أنا وأخواتي البنات في أوضته ويقول لنا يلا نشوف مين أحسن واحدة فيكم بترقص بعد ما المشرفين تنام”.

وكشفت الفتيات أنه ذهب بهن للساحل الشمالي (منطقة ساحلية شمالي مصر) واشترى لكل واحدة منهن ملابس بحر من قطعتين (بيكيني).

وأضافت أن من كانت تعترض على تصرفاته “المشينة التي تحمل كثيرا من التحرش بأجسادهن يقوم بحبسها في غرفتها، فضلا عن تهديدهن بإعادتهن لدور الأحداث (السجن المخصص للأطفال والقصر)”.

جدل وتشكيك

واستقبل الرأي العام المصري ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قضية محمد الأمين بين مشكك ومدافع وساخط على ما اعتبروا أنه “فساد مستشرٍ في مجتمع المال والأعمال والسلطة”.

وفي المقابل، طلب الناشط الحقوقي نجاد البرعي التريّث وعدم إصدار الأحكام المسبقة على رجل الأعمال  باعتباره “قدم لمصر الكثير خاصة في مجال الإعلام”.

واعتبر آخرون أن القضية مثال على “الخلاف بين السلطة ورجال الأعمال” رافعين راية التشكيك في صحة الاتهامات.

ومن جهته، أعرب الناشط رامي الجبالي عن صدمته من المدافعين عن الأمين.

وقال على تويتر “إللي بيقول القصة دي كذب ومحمد الأمين مظلوم حابب أقولك إن البنات فضلت شهورا وأياما خايفة تفتح بقها (فمها) ومقهورة”.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أعلنت أنها أخضعت الفتيات الضحايا للتأهيل النفسي على خلفية ما تعرضهن له في دار الأمين.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل الاجتماعي