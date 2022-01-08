صدمة بين المصريين بعد القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمتي هتك العرض والاتجار بالبشر

ساد جدل واسع بين شرائح المجتمع المصري، اليوم السبت، في أعقاب إعلان النيابة العامة إلقاء القبض على محمد الأمين رجل الأعمال الشهير، المالك السابق لشبكة قنوات (سي بي سي) الخاصة ولقنوات وشركات أخرى، على خلفية عدة تهم مرتبطة بالاتجار بالبشر وهتك العرض والاعتداء الجنسي على فتيات يتيمات داري أيتام أسسهما.

ومساء أمس الجمعة، قررت النيابة المصرية حبس رجل الأعمال محمد الأمين، إثر اتهامه بـ”الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات”.

ووفق إعلام محلي “قررت نيابة القاهرة حبس رجل الأعمال محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام (لم يسمهما)”.

مليون تحية ل Rami Elgebali اول من سلط الضوء على الجريمة وماهديش ولا ارتاح له بال الا امااتقبض على #محمد_الامين الغير امين

دى صفحته على فيسبوك https://t.co/l1jbfrjAku

و دى البيدج بتاعته اللى هيعمل عليها النهاردة لايف الساعة 8 يحكى فيه القصة كلها https://t.co/GoBHgSzPEJ pic.twitter.com/p4AU1L22WM — عزة عبد المجيد (@azza_204) January 8, 2022

وأصيب المصريون بصدمة من لائحة الاتهامات وأقوال الضحايا في القضية التي فجرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر (المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام).

وقالت الوزارة في بيان إنها “بادرت فورا بإغلاق مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون”.

وأضافت “لم يكن في مقدورنا الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منا بسير التحقيق والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة”.

وكانت صفحة (أطفال مفقودة) على موقع فيسبوك أول من كشف عن التعديات المرتكبة ضد الفتيات اليتيمات في دار الأيدي الأمينة.

ونشرت الصفحة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقطعًا مصوّرًا لاستغاثة عدد من فتيات الدار نتج عنه تحرك السلطات المصرية عبر مكتب النائب العام رسميا في هذه القضية.

نص قرار حبس رجل الأعمال #محمد_الأمين بتهمة الاتجار في البشر

اسم على غير مسمى امين وليس لديه أمانة ولا أمان

سادي عفن اعمل ايموشن اتفو بقي 🤮🤮#لميس_الحديدي pic.twitter.com/474PpeofcC — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) January 7, 2022

ومحمد الأمين رجل أعمال مقرب من السلطات، وهو مؤسس شبكة قنوات (سي بي سي)، كما يملك شبكة قنوات (مودرن).

وكان شريكا في كل من فضائيتي (النهار) و(النهار دراما)، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة (عامر جروب) العقارية.

وفي عام 2014 عين محمد الأمين عضوًا بمجلس أمناء صندوق (تحيا مصر) المختص بتنفيذ مشروعات تنموية وذلك بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عقود زواج عرفي وهتك العرض.. اعترافات ضحايا #محمد_الأمين في التحقيقات pic.twitter.com/YBbYbc6D4b — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 8, 2022

أقوال صادمة للضحايا

ونشرت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية الرسمية، السبت، نص شهادات ضحايا المتهم محمد الأمين وذكرت أن بين الضحايا فتاة عمرها 13 عاما.

وقالت إحدى فتيات الدار التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين -في تقرير وزارة التضامن- “كان كل ما يحط إيده على جسمي أعيط.. لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي أمضي على الورقة دي وتبقي امرأتي. ولما سألته إيه الورقة دي؟ قالي ورقة زواج”.

#محمد_الامين

القبض على عضو مجلس سيادى اهم صندوق مالى فى مصر ( تحيا مصر ) واحد اكبر المتبرعين له وتحويله للقضاء بالتهم المقززة التى تسربت بحق قاصرات يتيمات. لا سند لهم ولا ظهر يخلينى بجد اطمن على الجمهورية الجديدة واشكر ربنا على نعمة السيسى 🙏 — Ahmed Gomaa Aswan (@AswanGomaa) January 8, 2022

وورد أيضا بالتقرير المفصل لمحامي التضامن الاجتماعي شهادة لفتاة أخرى نصها “جابلنا سماعات في أوضته (غرفته) وكان بيجيبني أنا وأخواتي البنات في أوضته ويقول لنا يلا نشوف مين أحسن واحدة فيكم بترقص بعد ما المشرفين تنام”.

وكشفت الفتيات أنه ذهب بهن للساحل الشمالي (منطقة ساحلية شمالي مصر) واشترى لكل واحدة منهن ملابس بحر من قطعتين (بيكيني).

وأضافت أن من كانت تعترض على تصرفاته “المشينة التي تحمل كثيرا من التحرش بأجسادهن يقوم بحبسها في غرفتها، فضلا عن تهديدهن بإعادتهن لدور الأحداث (السجن المخصص للأطفال والقصر)”.

الخبر بتاع محمد الأمين بتاع cbc

مرعب ومليان تفاصيل مخيفة

لو صحت يبقى احنا فى غاية عايشين وسط حيوانات#محمد_الامين — سنباطي (@ahmelsonbaty18) January 8, 2022

جدل وتشكيك

واستقبل الرأي العام المصري ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قضية محمد الأمين بين مشكك ومدافع وساخط على ما اعتبروا أنه “فساد مستشرٍ في مجتمع المال والأعمال والسلطة”.

في مارس 2021 افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف المرحلة الأولي لدار#الأيدي_الأمينة ببني سويف أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوي في صعيد مصر، وذلك بحضور لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن وقد استعرض رجل البر والتقوى #محمد_الامين مؤسس pic.twitter.com/92YX2swI85 — hala (@HalaElZieny) January 8, 2022

وفي المقابل، طلب الناشط الحقوقي نجاد البرعي التريّث وعدم إصدار الأحكام المسبقة على رجل الأعمال باعتباره “قدم لمصر الكثير خاصة في مجال الإعلام”.

واعتبر آخرون أن القضية مثال على “الخلاف بين السلطة ورجال الأعمال” رافعين راية التشكيك في صحة الاتهامات.

أي تهمة هاتتلفق لأي رجل أعمال الفترة دي

ماناخدهاش علي محمل الجد علشان كلها ملفقه زيها زي التهم اللي اتلفقت لشباب الثورة

والإخوان مع فارق التشبيه بينهم

بس هو كله بالدور وده منهج العسكري

بياكل اي حد حواليه علشان ينفرد لوحده

و #محمد_الامين كان من رجالة مبارك — lameesツ (@lameeslili) January 7, 2022

اتجار في البشر ايه يا ابو كمال يا ابني دي قرصت ودن علشان عمل حاجة مش علي هواهم وعلشان الباقي يعرف ان كل واحد له حدود ما يقدرش يعديها #محمد_الامين pic.twitter.com/TPI2eJwmI3 — النديم2 🇵🇸🇪🇬 (@Nadem_2) January 8, 2022

ومن جهته، أعرب الناشط رامي الجبالي عن صدمته من المدافعين عن الأمين.

وقال على تويتر “إللي بيقول القصة دي كذب ومحمد الأمين مظلوم حابب أقولك إن البنات فضلت شهورا وأياما خايفة تفتح بقها (فمها) ومقهورة”.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أعلنت أنها أخضعت الفتيات الضحايا للتأهيل النفسي على خلفية ما تعرضهن له في دار الأمين.

محمد الأمين بتاع سي بي سي ، حسن راتب بتاع المحور ، صلاح دياب بتاع المصري اليوم ، السويركي بتاع التوحيد النور ، صفوان ثابت بتاع جهينة ، نجيب ميكي ماوس بتاع كله ماشي … ولسه القوس مفتوح ! شوية حرامية على تجار اثار على جواسيس على مجرمين ومرضى نفسيين ، 👇👇#محمد_الامين pic.twitter.com/ERj1EWWRFK — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) January 8, 2022