بايدن يختار قائدا جديدا للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا -قائد إحدى الوحدات التي تملك كبرى الخبرات القتالية في الجيش- لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق وزارة الدفاع (البنتاغون).

ومن المنتظر -بعد إقرار مجلس الشيوخ تعيين كوريلا- أن يقود الجنرال المظلي القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) خلفًا للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي.

وتشرف سنتكوم على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا (55 عامًا) بأنه يتولى حاليًّا قيادة الفيلق 18 المحمول جوًّا.

ويضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وتخرّج كوريلا في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل عام 2005.

وتولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة المعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال بإقليم نورماندي عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

وينقسم الجيش الأمريكي إلى 5 قيادات جغرافية بينها (أفريكوم) في أفريقيا و(يوكوم) لأوربا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية (ستراتكوم) المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو (سبيسكوم) المسؤولة عن الفضاء.