الهند.. الاعتداء على كهل مسلم.. ومتطرفون هندوس يتوعدون بمقاطعة بضائع المسلمين (فيديو)

لاقى فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في الهند تفاعلا واسعا، يظهر مئات من المتطرفين الهندوس في بلدة “سورجوجا” بولاية “تشهاتيسجاره” الهندية منذ أيام وهم يرددون قسَمًا يتعهدون فيه بمقاطعة المحلات والمنتجات والأماكن التي يديرها المسلمون.

This video is from Surguja in Chhattisgarh where some Hindutva people are taking oath.

We Hindus will not buy goods from any Muslim shopkeeper.

We Hindus will not sell or rent our land to any Muslim.

We hindu will not work with Muslims. Is Tarah se nafrat failayi ja rahi hai pic.twitter.com/rvekkMdnGD

