ترامب يطلق شبكة للتواصل الاجتماعي الشهر المقبل.. إليك التفاصيل

تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها (تروث سوشل) في 21 فبراير/ شباط المقبل، بحسب ما جاء في إعلان على متجر (آبل ستور) لتنزيل التطبيقات.

ووفقًا للإعلان فإنه “من المتوقّع” أن يصبح تطبيق تروث سوشل متاحًا للتحميل على متجر آبل للتطبيقات في 21 فبراير.

وستكون لهذا التطبيق ميزات مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على فيسبوك، بحسب المصدر نفسه.

وكان دونالد ترمب الملياردير الجمهوري قد قرّر إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حُظِرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير/ كانون الثاني 2021 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترمب إنّه قرّر إنشاء هذه المنصّة “للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”، متّهمًا كبريات الشركات في وادي السيليكون بأنّها “استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا”.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، قد فرضت حظرًا على ترمب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير العام الماضي لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترمب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونًا على فيسبوك و24 مليونًا على إنستغرام.

ولطالما لجأ ترمب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما كان يكشف عن العديد من القرارات الأساسية والإقالات والتعيينات التي أجراها خلال رئاسته، عبر هذه المنصّة.